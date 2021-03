Boteljo: Veoma se radujem ponovnom susretu sa Beogradom

BEOGRAD – Beogradski festival igre (BFI) po 18. put će biti zvanično otvoren sa plesnim komadom “Normalno.” švajcarske trupe “Alias” iz Ženeve sutra uveče na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, a brazilski koreograf i autor ove predstave Đulijerme Boteljo specijalno za Tanjug kaže da mu je izuzetno zadovoljstvo što gostuje u Beogradu već četvrti put.

“Mnogo smo se radovali dolasku u Beograd, na Beogradski festival igre. Vaš Festival u ovom vremenu šalje najsnažniju poruku svim umetnicima, ali i svima onima koji odlučuju o kulturi. Hvala vam na pozivu”, izjavio je Boteljo.

Osnivač, direktor i selektor BFI Aja Jung podsetila je da je Boteljo oduševio publiku prestonice sa komadom „Težina sunđera“ koje je gostovalo dva puta 2006. i 2013. takođe na sceni “Olivera i Rade Marković” BDP-a, kao i sa predstavom “Hvatajući prašinu” 2008. godine.

Manifestacija BFI u 18. izdanju je imala već uvodna gostovanja spektakla “Njujork siti balet” u JDP-u i SNP-u, a delo “Normalno.” će se igrati dve večeri zaredom, sutra i 24. marta u BDP-u.

“Imam veoma podeljena osećanja i stavove o celoj ovoj situaciji, posebno što je sve vreme prisutna ta snažna neizvesnost, ne znamo šta nas čeka sutra, dokle će ovo trajati. Veoma sam zabrinut za moje plesače, mnoge moje kolege, tehničku ekipu, koreografe, kao i za celu profesiju i uslove života,”, istakao je Boteljo.

“Naravno, odigravaju se onlajn plesne predstave, sve ide preko live striming platformi, što je dobro, ali jasno je da nikada ništa ne može zameniti uživo izvođenja”, istakao je brazilski koreograf.

Uspešan umetnik, rođen u Brazilu, osnovao je svoju nezavisnu trupu “Alias” 1994. godine u Ženevi, koja je izvela više od 500 predstava u 20 država Evrope i na gostovanjima u Africi, Aziji, Severnoj i Južnoj Americi.

Nastup u Beogradu sa delom “Normalno.” sa trupom biće njegovo prvo putovanje od izbijanja pandemije.

“Veoma je to neobično iskustvo za mene, i o tome sam razmišljao juče kada sam pakovao svoj kofer. Čim sam spakovao osnovne stvari za ovaj put, shvatio sam kako se već punih godinu dana nisam pakovao, što je zastrašujuće. Tada shvatite koliko je veoma važno i neophodno da putujete, upoznajete druge kulture širom sveta, i suočavate se sa razmenom različitih kreativnih razmišljanja”, rekao je Boteljo.

On je pohvalio Beogradski festival igre ybog toga što je u periodu kovida 19 uspeo da se ipak održi i postane moguć, kao retko koji trenutno u svetu.

“Veoma sam srećan što je vaš festival uspeo da pobedi ovu situaciju i da može da se organizuje, što je za mena apsolutno neverovatno, jer samo tek par zemalja u Evropi su otvorila vrata svojih pozorišta, ostala još čekaju”, otkrio je autor komada “Normalno.”.

Sasvim su različite situacije sa pozorištima u Švajcarskoj, gde on živi i radi, i sa Brazilom, gde je rođen, kako je naveo.

“Trenutno su teatri u Švajcarskoj zatvoreni, ali nije od početka odmah bilo tako, odnosno, pokušavale su vlasti da u startu naprave neki kompromis. Krenula su pozorišta da rade, da bi imali neku zaradu, da opravdaju tu komercijalnu stranu, a onda zbog raznih problema su opet stala. Sada čekamo još četiri nedelje dok se ne otvore teatri, ali se zato otvaraju restorani”, rekao je.

“Sa druge strane, moja zemlja gde sam rođen – Brazil je kompletno suprotna od Švajcarske, tamo je prava noćna mora. Tamo umire oko dve, tri hiljade ljudi svakog dana, a zvaničnici su zapravo otkazali zatvaranje i ne vodi se računa o vakcinaciji, nošenju maski, svim potrebnim merama u suzbijanju pandemije”, razočarano priča Boteljo.

Boteljo je započeo svoju igračku karijeru u Sao Paulu, dok je svoj prvi angažman imao u Baletu Velikog teatra u Ženevi.

“Normalno.” je komad koji govori o usponima i padovima u životu, dugom padanju, ali i jakom usponu, kako je inače u životu.

Sam naslov kao da aludira na celu situaciju pandemije, iako je nastao tek malo ranije, krajem 2019. godine, ali ipak neodoljivo podseća na “novu normalnost” ili možda staru normalnost kojoj svi teže da se ponovo vrati i ostvari.

“Francuzi imaju lep izraz – ‘duga mirna reka’. U vezi sa tim, svi mi na neki način imamo iluzije i snove kakav život želimo da vodimo, i da nam bude upravo takav, dug i miran. Ali to je stvarno nemoguće, jer tako svet ne funkcioniše, na bilo kom nivou – emotivnom, genetskom, duhovnom”, istakao je simboliku svog plesnog komada.

“Sećam se da sam predstavu ‘Normalno.’, koja još nije bila spremna, prikazao svojoj majci, na probama. Dok su mnogi drugi komentarisali kako igrači previše padaju, i da ih to brine, moja majka je rekla – ‘Ali oni jako puno ustaju“‘, kayap je umetnik.

“To je jedan poseban krug života, samo nastavljate da živite život. To je zapravo pitanje instinkta života. Živite život uprkos svemu, bilo da ste bolesni, da li ste doživeli rastanak, razvod, smrt bliskog prijatelja ili člana porodice, jednostavno život ide dalje, i vi nastavljate dalje”, zaključio je Đulijerme Boteljo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.