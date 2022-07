Brajan Ino objavio novi singl, sledi i album

LONDON – Čuveni britanski muzičar Brajan Ino objavio je novi singl „There Were Bells“ kao najavu predstojećeg studijskog albuma koji će izaći u oktobru, objavio je sam muzičar na svom Instagram nalogu.

Album „Forever And Ever No More“ biće objavljen ove godine, a publika će moći da čuje čist Inov vokal u svim pesmama, prvi put od njegovog poslednjeg samostalnog izdanja 2005. godine.

Muzičar koji se smatra „ocem ambijentalne muzike“, stekao je posebnu popularnost zbog svog nekonvencionalnog pristupa savremenoj muzici, kao i popularizaciji ovog oravca čijim se tvorcem smatra.

Tokom karijere, koja traje više od pola veka, Ino je objavio više od 20 studijskih albuma, sarađujući sa legendarnim zvezdama poput Dejvida Bouvija.

Kao osnovnu temu za stvaranje novog albuma muzičar je naveo životnu sredinu, ističući da je inspiracija bila da se vanredna klimatska situacija istražuje kroz album.

„Razmišljao sam o našoj sušnoj, nesigurnoj budućnosti, tako je ova muzika izrasla iz tih misli. Možda je tacnije reći da sam se jako loše osećao zbog sitaucije oko nas. Oni od nas koji dele ta osećanja svesni su da se svet menja prebrzo i da veliki delovi sveta zauvek nestaju, otuda i naziv albuma“, rekao je Ino.

Muzičar je naveo da pesme nemaju propagandnu ulogu, već da su samo izraz osećanja kojima je bio vođen tokom stvaranja.

Osvrnuvši se na svoju karijeru, istakao je da mu je trebalo mnogo vremena da prihvati ideju da su umetnici „trgovci osećanjima“.

„Umetnost je mesto gde počinjemo da se upoznajemo sa tim osećanjima, gde ih primećujemo i učimo od njih, učimo šta nam se sviđa, a šta ne, misli odatle počinju da se pretvaraju u delotvorne misli“, rekao je Ino.

(Tanjug)

