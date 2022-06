Brajanu Rašiću dodeljena nagrada „Mikica Zdravković“

BEOGRAD – Priznanje „Mikica Zdravković“, koje kragujevački Arsenal fest dodeljuje ličnostima iz Srbije i regiona za njihov dosadašnji rad na muzičkoj sceni, dodeljena je danas u Kragujevcu, na Svetski dan muzike, koncertnom fotografu Brajanu Rašiću.

Odluku o dobitniku doneli su članovi stručnog žirija – Maja Cvetković, pevačica i basistkinja sastava E-play, ugledni muzičar i producent Vojislav Aralica, i Saša Vujić Vuja, vođa kultnog pank benda KBO!

Ovim događajem je započeo prateći program 12. Arsenal festa, koji će biti održan od 30. juna do 2. jula u prostoru Kneževog arsenala.

Dodeljivanje nagrade Rašiću pravi je uvod za njegovu izložbu koncertnih fotografija „Stars“ u kragujevačkoj galeriji „Đura Jakšić“, koja će biti otvorena sutra (22. jun, 20.30), i trajaće do 17. jula.

Rašić ističe da mu je velika čast što je dobitnik nagrade koja nosi ime prerano preminulog Mikice Zdravkovića (1974-2020), jednog od osnivača Arsenal festa, zaposlenika Doma omladine Kragujevac i basiste bendova ČBS i Vesele osamdesete.

„Mikicu sam upoznao kao dobrog čoveka – emotivno će Rašić. – Sreli smo se svega nekoliko puta, ali, i to je bilo dovoljno da vidim da se radi o divnoj osobi. Veoma me je pogodio njegov odlazak. On je, na neki način, bio čovek u senci, kao i ja kao fotograf, ali ti ljudi su bitni. Moje veliko poštovanje gradu Kragujevcu i Arsenal festu. Dirnut sam, hvala na ovom značajnom priznanju“ rekao je Rašić.

Upitan koliko mu danas, posle decenija bogate karijere, znače nagrade, Rašić priznaje u toku karijere nije dobio mnogo priznanja.

„‘Guardian’ je moju fotografiju proglasio za sliku godine. ULUPUDS mi je, pre nekoliko godina, dodelio povelju. Postoje fotografi koje šalju svoje radove na konkurse, ja sam retko učestvovao u tome. Nisam se takmičio, moj posao je bioviše novinarski“ kaže Rašić.

(Tanjug)

