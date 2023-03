Britanski didžej Hot Sins u Glavnom hangaru u Luci Beograd 25. marta

NOVI SAD – Velika Egizt dens arena Belgrejd tejkover žurka uz Hot Sins 82 biće i održana 25. marta u Glavnom hangaru u Luci Beograd, najavio je danas Egzit.

„Egzitovo ‘osvajanje’ Beograda koje predvodi jedan od najuspešnijih britanskih producenata i didžejeva Hot Sins 82 uz jaku domaću podršku, napraviće idealno zagrevanje za ovogodišnji Egzit festival“, kaže se u saopštenju.

Kako je najavljeno, novo Egzitovo poglavlje nastavlja se 1. aprila u Herceg Novom, „na Flauer pauer događaju koji donosi proslavu ljubavi, zajedništva i mira“.

„Hedlajneri ovog muzičkog spektakla su jedan od najpopularnijih umetnika svetske house scene Klepton i najtraženije muzičko ime našeg regiona Konstrakta sa svojim bendom Zemlja gruva“, najavio je Egzit.

Sledi i peto izdanje festivala „Si star“ 19. i 20. maja u laguni Stela Maris u Umagu, koje predvode Prodidži, Indira Paganoto, Robin Šulc i Mahmut Orhan.

Festival Egzit biće održan od 6. do 9. jula na Petrovaradinskj tvrđavi gde nastupaju Prodidži, Vu-Tang klan, Skrileks, Aleso, Vijagra bojs, Klepton i drugi.

Festival „Si dens“ biće održan u novom terminu, od 18. do 20. avgusta, na plaži Buljarica kod Budve, uz ARTBAT i Indiru Paganoto, dok je drugo izdanje „Get eksajted“ događaja u Strumici zakazano za 7. septembar, a „Ada divajn avejkening“ na Adi Bojani u Crnoj Gori od 15. do 20 septembra.

(Tanjug)

