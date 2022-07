Britni Spirs nezadovoljna dokumentarcima o sebi: To jesuludo

NJUJORK – Američka pop pevačica Britni Spirs izrazila je nezadovoljstvo povodom snimanja dokumentarnih filmova o svom životu ističući da su ti dokumentarci uvredljivog karaktera, te da oni nisu imali pozitivnog uticaja na odluku suda o ukidanju starateljstva koje je nad njom imao njen otac od 2008. godine, preneli su američki mediji.

Pevačica od te 2008. odlukom suda nije imala kontrolu nad svojim finansijama, kao ni prilikom donošenja odluka koje su se ticale nekih bitnih pitanja u njenom životu.

Starateljstvo je konačno ukinuto u novembru prošle godine, a javnost je spekulisala da su takvoj odluci suda diprineli dokumentarni filmovi koji su objavljeni o Spirs.

Pevačica je sada navela da su svi filmovi o njoj bili uvredljivog karaktera.

„Nikada se nisam osećala više maltretiranim u ovoj zemlji. To je suludo… i hajde, ozbiljno, da li je stvarno legalno snimati toliko dokumentaraca o nekome bez njegove dozvole??!“, upitala je Britni Spirs na Instagramu i dodala:

„Ozbiljno, razmislite o tome… Nikada nisam videla toliko dokumentarnih filmova urađenih o nekoj osobi… Vilu Smitu, Gvinet Paltrou, DŽenifer Lopez… Nijedna osoba na licu ove zemlje ne bi to volela – zašto je to važno – iskopati toliko negativnih snimaka i napraviti specijalne sate tvrdeći da mi to ‘pomaže’. Stvarno?“.

O životu američke zvezde snimljena su tri dokumentarca u kratkom vremenskom periodu: „Controlling Britney Spears“ na EX i Hulu platformi,

„Framing Britney Spears“ na Netfliksu i „Britney Spears“ na BBC-u.

(Tanjug)

