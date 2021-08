Brnabic: Volela bih da Leskovac bude prva prestonica kulture

LESKOVAC – Predstavnica Vlade Ana Brnabić nagalsila je danas tokom posete Leskovcu da je taj grad svetionik kulture, a leskovački Narodni muzej primer kako svaki muzej u većem gradu treba da izgleda.

Podsetila je na konkurs Ministarstva kulture i informisanja da se gradovi prijavljuju za Nacionanu prestonicu kulture i naglasila da bi volela da prva prestonica bude Leskovac.

Brnabić je čestitala Narodom muzeju u Leskovcu na svemu što rade, što su godinama proglašavani za najbolji muzej u Srbiji, i naglasila da su oni upravo primer kako treba da se čuva kultura.

„Molim vas aplicirajte, volela bih da Leksovac bude prva nacionalna prestonica kulture, to će odlučiti komisija, ali za to što kažem ima mnogo razloga“, rekla je Brnabić i naglasila da je to povod i da se značajno uloži u kulutru, u inistucije.

Cilj je nam da se decentralizuje kultura, rekla je Brnabić i da sve ne bude samo u Novom Sadu, Nišu ili Beogradu, da gradovi poput Leskovca dobiju nazad svoj sjaj.

Nacionalna prestonica kulute biće birana na dve godine, podsetila je Brnabić tokom posete Jablaničkom okrugu.

(Tanjug)

