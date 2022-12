Bundalo: „Valcer poručnika Nidrigena“ je tragikomična melodrama

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Stefan Bundalo koji je govorio o predstavi „Valcer poručnika Nidrigena“ koja se igra u „Madlenijanumu“.

Bundalo je rekao da je dramski predložak Miodraga Ilića iz osamdesetih „napisan ispred vremena i najteže je bilo sveobuhvatno delo skratiti da bude scenski prihvatljivo u trajanju, da se ne izgubi ništa od lepote pisanja“.

Predstava je za Bundala bila izazov jer igra revolucionara, čoveka od velikih reči i parola, a tekst pokazuje „koliko luda revolucija može da bude i koje posledice sa sobom nosi“.

Prema njegovim rečima, predstava bi se mogla žanrovki opisati kao tragikomična melodrama, a njen glavni adut je gluma, mada „ima odlične muzike, scenografija je jako lepa, a kostimi predivni“.

„Sve se sklopilo u celokupan dobar scenski proizvod“, naglasio je Bundalo.

Bundalo je rekao da je najveća prednost „Ubistva u Orijent ekspresu“ što pozorište „Boško Buha“ konačno ima predstavu u kojoj „svi igraju na jednoj frekvenciji, nema da je neko slabiji ili jači i pokazuje se snaga ansambla“.

„To što liči na rok koncert zaslužna je Agata Kristi. Ne znam da postoji još jedna triler detektivska priča u gradu. Jako ih je teško postaviti zbog promena vremena. Srećom ‘Orijent eskpres’ je smešten u voz i scenski je lakše prilagoditi“, naveo je glumac.

Prema njegovim rečima, nisu pokušavali predstavu reditelja Darijana Mihailovića igrati kao komediju, več je nju dodao dramturk Ken Ludvig čega su se držali.

„Nisam imao priliku da igram u takvoj predstavi i radujem se sve više svakoj sledećoj predstavi“, naglasio je Bundalo.

Upitan kako prisutpa ulogama na filmu, televiziji i pozorištu, Budalo je je rekao da je to „sve jedan zadatak kojim moraš da se baviš“.

„Jedini način da to bude dobro je da se iskreno uhvatiš zadatka, da ga melješ i oblikuješ. Učili su me da ne razdvajam pozorište i film. To su obe strane jedne lepe medalje. Kažu da je pozorište kuća, a film kuća na moru“, rekao je Bundalo.

Savet mlađim kolegama je da ne jure popularnost nego zanat, koji je neophodan da bi se trajalo u poslu, naglasio je Bundalo.

„Popularnost dođe i prođe. Meni se desilo da budem sedam puta popularan na 15 minuta. I vrlo brzo prođe“, rekao je glumac.

Pre prihvatanja uloga glumac mora analizirati ono u čemu će učestvovati, iako Bundalo razume da postoji finansijski momenat, zbog kojih se nekad prihvataju manje kvalitetni projekti.

Prema njegovim rečima, treba „dobro iščitati tekst, pogledati s kim radiš“.

„Dešava se da kolege koje su dobre i u stvarima koje su manje kvalitetne dobro rade posao i ne narušava im karijeru. Ako si dobar ti ćeš i u lošem projektu isplivati na površinu kao kvalitet“, zaključio je Bundalo.

(Tanjug)

