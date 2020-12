„CAF“ festival u Beogradu do 24. do 27. decembra

BEOGRAD – Prvi „CAF“ – Contemporary Art Fair Belgrade, biće održan od 24. do 27. decembra 2020. u prostoru galerije N.EON, u Crnogorskoj ulici broj 10. u organizaciji Galerije Art for All, Galerije N.EON i umetnika Ivana Kocića, najavili su organizatori.

Ovaj prvi i jedinstveni sajam savremene umetnosti, po ugledu na renomirane sajmove tog tipa u Evropi i svetu, biće specifičan presek aktuelnog stanja savremene likovne scene, sa najreprezentativnijim umetnicima različitih senzibiliteta i generacija.

(Tanjug)

