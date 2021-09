Čakširan: Toma je uvek bio genijalan umetnik

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bio je kostimograf Boris Čakširan koji je govorio o tome kako je bilo raditi na filmu „Toma“ sa rediteljem Draganom Bjelogrlićem i posebno sa glumcem Andrijom Kuzmanovićem i koji su za njega bili glavni izazovi.

Čakširan je rekao da sa Bjelogrlićem dosta dugo sarađuje i da ga je tokom vremena upoznavao, što se razvilo u međusobni „odnos koji ima dublju notu“, u kome prepoznaje tačno kako reditelj misli, kao što je bio slučaj tokom rada na „Tomi“.

„U mnogim stvarima sam morao da reagujem u kratkom vremenu, jer on u zadnjem momentu kreira i menja. Nije to uvek tako dramatično. Događalo se da mi kaže: ‘Imaš pola, šta možeš da uradiš za to vreme – to ti je'“, prisetio je Čakširan.

Prema njegovim rečima, raditi kostimografski na različitim epohama u filmu o životu pevača i kompozitora narodne muzike Tome Zdravkovića (1938-1991) bio je preobiman projekat, pogotovo što za neke od kostima skoro ništa nema sačuvano, kao što su šezdesete i sedamdesete godine.

„Trudio se da od toga ne pravim komediju, jer posebno sedamdesete u tom smislu mogu da zaliče na komediju, nisu lepe za današnje doba“, primetio je kostimograf.

Čakširan je istakao da je i pre „Tome“ dosta radio sa tumačem uloge menadžera, glumcem Andrijom Kuzmanovićem, koji se „uvek radovao svakom kostimu, otvoren je za saradnju i uvek može da se iskreira nešto…a to ume da iznese“.

Čakširan je naglasio da bi se stvorila atmosfera u filmu, kostimograf mora znati tačno šta radi, i da on prvo razmišlja o „koloritu, koji nosi dramsku okosnicu i prelama se kroz likove“.

Upitan šta misli o Zdravkoviću, Čakširan je rekao da je pevač za njega „uvek bio genijalan umetnik“, a posebno ga je inspirisala njegova životna priča koju je saznavao tokom rada na filmu.

„Ako razmišljam o tome da nešto izdvojim od Tomnih pesma ne znam da li to mogu da uradim. Mislim da su sve jednako važne, duboke i zanimljive“, zaklučio je Čakširan.

(Tanjug)

