Čas baleta Hulija Boke u Nacionalnoj fondaciji za igru

BEOGRAD – Slavni argentinski baletski igrač Hulio Boka održao je danas čas baleta deci i mladima u prostorijama Nacionalne fondacije za igru u Beogradu, čemu je prisustvovao i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Boka, koji je po prvi put u Beogradu, izjavio je da je veoma srećan što je u ovom gradu, ali i da je veoma nervozan.

“Veoma sam srećan što sam ovde, ali i veoma nervozan jer kao učitelj uvek želim da imam dobar odnos sa decom…Ovde sam da sa njima podelim neka od svojih iskustava“, rekao je Boka i dodao da se nada da ovo nije poslednji put da gostuje u Srbiji.

“Veoma sam srećan što imam priliku da mu u ime Grada Beograda poželim dobrodošlicu i što smo u situaciji da nam ovako velike zvezde dolaze jer su oni uzor mladim generacijama. Bokin dolazak pruža mogućnost da ova deca nauče mnogo toga, a s druge strane popularizuje balet i igru generalno“, rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Prema njegovim rečima, “ovo samo pokazuje da, kada imamo dobar i svetski poznat festival, počinju da dolaze najveće svetske zvezde i kako to jedno drugo povlači“.

“Aja je napravila jedan od najboljih festivala igre na svetu i ja sam ponosan što Grad Beograd to podržava jer on donosi kvalitet gradu. . . Takav festival, koji Beograd stavlja na umetničku mapu sveta, govori koliko je smisleno ulagati u takve manifestacije i samim tim u kulturu“, ističe Vesić.

Kako on navodi, Festival igre imaće ubuduće sigurnu podršku Grada Beograda.

“Podržavamo sve festivale, ali najviše one koji donose kvalitet i nešto novo, koji promovišu našu umetnost u svetu“, naveo je Vesić i dodao da to samo prikazuje “Beograd kakav on želi – otvoren, koji se razvija ne samo kroz industriju i arhitekturu, već i umetnost, i koji postaje umetnički centar Balkana“, navodi Vesić.

“Izuzetna je čast za Nacionalnu fondaciju za igru da smo ovih dana u mogućnosti da ugostimo Hulija Boku, jednu od najvećih baletskih zvezda našeg vremena, čoveka i umetnika koji čini jedno od najznačajnijih poglavlja baletske istorije i da upravo on radi sa decom Beograda, Pančeva, Novog Sada, ali i Hrvatske i Bosne i Hercegovine“, navela je upravnica Nacionalne fondacije za igru Aja Jung.

Istakla je da je ovo veoma značajan korak u popularizaciji umetničke igre u Beogradu i Srbiji.

Poziv da podrži osnivanje Beogradskog baletskog takmičenja i bude predsednik njegovog žirija Boka je 2019. godine prihvatio bez oklevanja, a pridružili su mu se i prvakinja Boljšoj baleta Anastasija Voločkova, prvak Nacionalnog baleta Kanade Aleksandar Antonijević i izraelski koreograf Icik Galili.

U sinergiji sa drugim profesionalnim umetničkim školama u zemlji i regionu, osnivanje Beogradskog baletskog takmičenja ima za cilj da uvede mlade umetnike u pravo okruženje, kako bi ogroman napor istovremeno omogućio sticanje samopouzdanja i iskustva.

Takmičenja daju priliku mladim igračima da se predstave na pozornici u važnim repertoarskim ulogama i istovremeno čuju mišljenja i savete najboljih iz ove industije.

Prikazujući svoju tehniku i umetničke domete, ali i posmatrajući nastupe svojih vršnjaka, učenici baletskih škola i mladi igrači dolaze do vrednih stipendija i profesionalnih angažmana.

Baletska škola Nacionalne fondacije za igru jedina je internacionalna osmogodišnje baletska škola koju je akreditovalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.