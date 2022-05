Članovi ABBA ponovo na okupu u Londonu

LONDON – Legendarna švedska pop grupa ABBA ponovo se okupila u Londonu povodom početka serije nastupa „ABBA Voyage“.

Bend je najavio da se radi o nastupu kakav do sada nije viđen, odnosno „koncertu pripremanom 40 godina“, ispunjenom hitovima, u kome takozvane „ABBA avatare“ prati desetočlani živi bend u samo za tu priliku napravljenoj „ABBA areni“ u istočnom Londonu.

Pevačice Agneta Feltskog i Frida Lingstad, i kompozitori Beni Anderson i Bjern Ulvaes pojavili su se zajedno u javnosti u četvrtak na londonskoj premijeri „ABBA Voyage“, kojoj je prisustvovao i švedski kraljevski par Gustav i Silvija, i brojne ličnosti janvog života Veliek Britanije..

Performans su na kraju posetioci nagradili zaglušujućim aplauzima, izveštava Bi bi si, kome je na crvenom tepihu Faltskog rekla da odluka o ponovnom okupljanju posle četiri decenije nije bila teška jer je muzika ostala deo svih članova.

„Sanjala sam o ovome godinama. Volimo našu muziku i volimo da pevamo“, dodala je Lingstad.

Godinama pripreman koncert omogućila je nova tehnologija koja prikazuje bend kako su izgledali u jeku svojih uspeha sedamdesetih godina, dok izvode pesme poput „Dancing Queen“, „SOS“, „Voulez-Vous“ ili „Lay All Your Love On Me“.

„Agneta, Bjern, Beni i Ani-Frid stvorili su koncert kakav su oduvek želeli, nastupajući za svoje fanove u svom najbolje izdanju kao digitalne verzije samih sebe u pratnji najboljih muzičara sadašnjice. ovo je najbolji nastup ABBA koji svet nikad nije video. Do sada“, naveo je bend.

Za potrebe „ABBA Voyage“ bend je nedeljama unapred nastupio u posebnim odelima za hvatanje pokreta dok je 160 kamera snimalo njihova tela i izraze lica. Time su stvorene referentne tačke za animatore i majstore specijalnih efekata koji su načinili avatare članova iz njihove mladosti.

Tokom nastupa članovi ABBA se ne pojavljuju kao hologrami, već su na ogromnom ekranu sa 65 miliona piksela, dok svetlosni i drugi efekti brišu granice između digitalnih elemenata i stvarnosti u areni.

„Zapanjujuće, uspelo im je. Slike su dvodimenzionalne ali impresivni svetlosni efekti i pozadinske projekcije obezbeđuju ključnu dubinu u polju i stvara se opsena da je bend zaista u prostoriji sa tobom“, primetio je Bi bi si.

Kako navodi Bi bi si, „ABBA Voyage“ predstave bi trebalo da traju u Londonu do decembra, nakon čega će dvorana biti rasklopljena.

Upitan da li bi događaj „ABBA Voyage“ mogao biti ponovljen u drugim svetskim gradovim, Anderson je odgovorio Bi bi siju: „Zavisi. Videćemo kako će ići u Londonu. Ako ljudi budu dolazili da nastavićemo. ako ne, jednostavno ćemo zatvoriti“.

(Tanjug)

