Corovic: Nova Slozna braca nisu ostala zarobljena u vremenu

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bio je glumac Amar Ćorović koji je govorio o svojoj ulozi u seriji „Složna Braća – Nekst Đenerejšn“ Neleta Karajlića, obnovljenoj predstavi „Beton mahala“ i predstojećoj sezoni u Beogradskom dramskom pozorištu.

Ćorović je rekao da u novoj „Složnoj braći“ igra Mirsada Halimića Milija koji je „veliki zaljubljenik u BiH i svoju Radicu“, koju igra Maja Čampar.

„Najveći problem sa novom „Složnom braćom“ je što ljudi ne obrate pažnju na pun naslov serije. To je „Sožna braća – Nekst đenerejšn“. Sam naslov kaže da su to nove generacije. Nismo ostali zarobljeni u onom vremenu i ne radimo rimejk one serije nego nešto potpuno novo“, naglasio je Ćorović.

Prema njegovim rečima, serija je snimana u fenomenalnim uslovima, a Karajlić je sve vreme bio na setu i jako vodio računa o svemu.

„Najteže je možda bilo uspostaviti taj bosanski, da se naviknem na akcenat i dijalekat, ali je on vodio računa o svemu tome i nije imalo prostora za grešku“, rekao je glumac.

Kad je pročitao scenario Ćoroviću se učinilo da je Mirsad napisan „kao neki mladi Bosanac, tipično mladi glupan neki“, ali je potom u razgovoru sa Neletom i ekipom napravio da „bude iskrena duša i emotivan“.

„On nije navikao na prevare koje rade svi u toj kafani. A to sa Radicom je najiskreniji ljubavni odnos, ne vidi nikakav interes u tome. Vidi samo zaljubljenost, to mu je prioritet. A kafana i smicalice… ništa mu nije jasno šta se tu dešava. Tu je da pomogne iz najbolje namere a često upropasti sve“, naveo je Ćorović.

Glumac je rekao da pripada generaciji koja vrlo malo ili jedva pamti ratove i zato smatra da ne treba da se time bave.

„Što se kulture tiče jedini spas i nadu vidim u koprodukcijama, zajedničkim projektima, i nadam se da će u budućnosti biti sve više toga“, rekao je Ćorović.

Glumca posebno raduje što se predstava „Beton mahala“ glumca i reditelja Rifata Rifatovića, koja je igrana pre nekoliko godina i bila je u jednom trenutku i zabranjena u Novom Pazaru, opet vraća izvođenjima 5. i 6. februara u tom gradu, a onda u beogradskom Zvezdara teatru i potom regionu.

Ćorovića očekuju tri premijere u BDP ove sezone i ističe da ga tamo posebno raduje „jako lepa atmosfera, sa puno mladih i talentovanih ljudi, i dobrih reditelja“.

„To je poligon za mladog glumca da se dobro istrenira i izvežba i proba sve svoje mogućnosti“, zaključio je Ćorović.

(Tanjug)

