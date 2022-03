Crnogorsko-srpsko-hrvatski film“Posle zime“ veceras na Festu

BEOGRAD – Regionalni film „Posle zime“ debitanta Ivana Bakrača biće premijerno prikazan večeras u okviru Glavnog takmičarskog programa 50. Festa u velikoj sali Kombank Dvorane, najavila je autorska i glumačka ekipa.

Novi film je realizovan 2021. godine kao koprodukcija tri zemlje bivše Jugoslavije – Crna Gora, Srbija, Hrvatska.

Uloge tumače – Momčilo Otašević, Petar Burić, Ana Vučković, Ivona Kustudić, Maja Šuša.

Film „Posle zime“ biće prikazan i sutra u Dvorani kulturnog centra Beograda, a 5. marta u dve sale – Jugoslovenska kinoteka i ponovo Kombank Dvorana, ovog puta u Sali 6.

Ivan Bakrač, reditelj iz Crne Gore, uzbuđen je što će njegov debitantski film imati srpsku i regionalnu premijeru upravo na jubilarnom 50. Festu, koji za njega znači oduvek „obaveznu literaturu“.

Reditelj se prisetio vremena kada je bio u srednjoj školi kada je gledao po barem pet filmova dnevno na Festu, i tada je gledao svoje omiljene filmove svetske kinematografije.

„Sa ove pozicije autora, sada na Festu imam samo tremu i veliko uzbuđenje, jubilarni Fest, moj film, nije isto kao kada ste samo posetilac. Tek večeras na premijeri, kada prođe projekcija filma, verujem da ću malo odahnuti“, iskren je režiser Bakrač.

U središtu priče je pet prijatelja iz malog crnogorskog grada, u svojim kasnim dvadesetim, trude se da sačuvaju prijateljstva iako ih razdvajaju kilometri.

Tokom jedne godine, dok ih niz događaja dovodi do životnih prekretnica, uviđaju da im se mladost naglo završsava….

Posle zime, svako od njih mora da izgradi novi svet za sebe.

„Na neki način mladost prolazi ovim junacima u filmu, a oni to ne žele. Više im odgovara da budu večno mladi. Imaju potrebu za eskapizmom, posebno kada su svesni gde živimo, i navikli da su na sve te problematične situacije naših zemalja, ratovi, ekonomske nedaće. Tada kao da nam se javi osećaj da ne želimo nikada da porastemo“, pričao je režiser i scenarista svog ostvarenja „Posle zime“, koji je premijerno prikazan na međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima u takmičarskom programu „East of the West“, kao i na festivalu u Kotbusu (Nemačka).

„Ovo jeste generacijski film, a ideja mi je izvorno bila da snimim film o prijateljstvu, o ljudima koje poznajem“, naglasio je Bakrač.

Glumica Ivona Kustudić iz Crne Gore, ocenila je svoju junakinju kao „introvertan tip ličnosti, a te osobine nisu danas poželjne i dobrodošle u društvu, nije snalažljiva u socijalnim odnosima, tako da ona guta emocije, ali ih ne ispoljava“.

Maja Šuša tumači glavnu ulogu u filmu i napominje da njen lik Bubi sve suprotno karakteru Ivane Kustudić.

„Moja junakinja ide u sve moguće ekstreme, sve je kod nje previše, uspeva sve emocije da ispoljava. Kada je srećna ili tužna, to radi preterano, što je za nju pogubno, i ne može da se zaustavi“, analizirala je Šuša svoju ulogu.

Glumac Petar Burić (Crna Gora) primetio je da su likovi svih glumaca bili bliski njima samima baš u to vreme kada se film u etapama snimao, prepoznali su se u tim karakterima, tako da im je bilo lakše da uđu u te likove.

