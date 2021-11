Cvetković: Film Munje je bio odskočna daska za I plej

BEOGRAD – Muzičarka Maja Cvetković pred koncert I pleja 27. novembra u Domu omladine Beograda, ističe da je kultni film „Munje“ bio odskočna daska za bend, otkriva da joj je druga polovina 2020. bila najteža u životu i smatra da je korona za sve koji žele idealan trenutak za izlazak iz muzike.

„Kada smo objavili koncert ‘I plej i gosti’ nismo imali definitivnu listu gostiju, a onda su telefoni krenuli da zvone i prijatelji sami da se javljaju. Uglavnom, na spisku će biti muzičari koji su bili gosti na našim prethodnim albumima i još nekoliko naših dragih prijatelja“, rekla je Cvetković agenciji Tanjug.

Upitana postoje li neke pesme bez kojih u poslednje vreme ne može proteći koncert I pleja, pa tako i predstojeći u dvorani „Amerikana“ DOB-a, autorka, basistkinja i pevačica je izdvojila „Divan dan“ i „Ljubicu“, kao i sa poslednjeg albuma „Sloboda“ (2018) „Srešćemo se neki drugi put“ i „Da budemo samo dobro“.

„Sećam se da sam gostovala na koncertu benda Šarks, snejks end plejnes i odmah su me odmah pitali da li ću i sa njima svirati ‘Divan dan’, što je meni baš bilo čudno… Naravno, koncerti nikako ne mogu da prođu bez veoma eksplozivne ‘Ljubice’ koju najaviše volim da sviram“, istakla je Cvetković.

Beogradski bend je debitovao albumom „E play“ (2000), u postavi sa Cvetković i pevačicom i gitariskinjom Biljanom Todorovski, uz bubnjara Nemanju Aćimovića, a pročuo se i učešćem, uz druge izvođače, sa pesmom „Prvi pogled tvoj“ u kultnom filmu „Munje“ (2001).

Cvetković je reditelja filma Rašu Andrića nedavno ugostila u svom jutjub podkastu „4/4“.

„Pokušala sam da i posle 20 godina Raši objasnim koliko nam je taj film pomogao i koliko nam je bio odskočna daska. Mislim da je taj film za nas uradio mnogo. Više nego bilo šta drugo“, istakla je Cvetković.

Prema njenim rečima, „Munje“ su imale „dobru muziku, super fore i jedini je film iz tog vremena koji se ne bavi ratnom tematikom“, a izašao je u pravom trenutku za I plej, kada se bio pojavio i njihov prvenac.

„Mlada publika ga je prosto gutala očima. ‘Munje’ su bukvalno eksplodirale po srpskim bioskopima, a zajedno sa filmom i njegov saundtrek, kao i grupni koncerti koji su pratili promociju filma. Tako da, uz pomoć svega toga, mi smo veoma brzo stali rame uz rame sa mnogim velikim bendovima“, priseća se Cvetković.

Scenarista „Munja“ Srđa Anđelić je za vreme snimanja prvog albuma I pleja birao pesme koje je žzeleo da uđu u film, a Cvetković naglašava da je „došao u studio i dao jednom demo bendu ogromnu šansu“.

Bend je objavio potom i albume „Crime“ (2005), „Drago mi je da smo se upoznali“ (2009) i „Obični ljudi“ (2013), uz povremene promene postave, u kojoj su danas Cvetković, gitarista Nemanja Velimirović i bubnjar Goran Ljuboja Trut.

„Kada pogledam unazad, druga polovina 2020. je najteži period u mom životu. To što sam ostala normalna i razvijala želju za radom i muzikom smatram svojim najvećim životnim uspehom. Bend dosta zavisi od moje pokretačke energije, tako da sam ponosna da je sve vreme bio aktivan i da smo uspeli da izguramo ovaj period“, rekla je muzičarka.

Ipak, da ne bude da sve samo crno, Cvetković ističe da je tokom prošle pandemijske godine „bilo i lepih stvari“, kao što je susret sa legendarnim gitaristom Smaka Radomirom Mihailovićem Točkom na dodeli „GODUM 2020“ nagrada u beogradskom Ateljeu 212.

„Točak je primio nagradu za životno delo i svi fotografi su krenuli da ga slikaju. On je u jednom trenutku prekinuo fotografisanje, i zamolio me da se slikam sa njim, pošto me njegov unuk sluša. Tako da je bilo i lepih stvari koje su potvrđivale naš dosadašnji rad i bodrile. Takve sitne stvari nam donose radost“, priznala je muzičarka.

Od početka pandemije bend je imao manji broj koncerata i proba, ali Cvetković ističe da „individualni rad članova nije izostao“, da je najvažnije što su uspeli da ritam sekcija bude konstantno u formi, pošto „Trut drži časove bubnja i sve vreme je sa instrumentom“, dok je i ona u „muzici i muzičkoj industriji 24 sata“.

„Ako te zanima muzika ti ćeš i sam svirati u četiri zida i uživati u tome. Ako te ne zanima – korona je idealan trenutak da izađeš iz ove priče“, ocenila je Cvetković.

U čestim razmišljanjima kuda dalje, Cvetković uvek dođe do istog dogovora da se „ne treba ponavljati, treba širiti vidike i pomerati svoje granice“.

„Opet smo eksperimentisali i napravili jedan duet. Neću još da otkrijem sa kim. Pesma samo što nije izašla, čekamo montažu spota i veoma smo nestrpljivi. Ta saradnja je jedna lepa stvar koja se meni desila u koroni, tako da sam tome posvetila puno vremena i jedva čekam da bude gotovo i spremno za objavu“, zaključila je Cvetković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.