Da li će propusnice smanjiti publiku u teatru i bioskopu?

BEOGRAD – Ukoliko budu uvedene kovid propusnice za pozorišta i bioskope to bi moglo dovesti do pada broja posetilaca, rečeno je danas na stručnoj tribini „Korona vs kultura“, u Domu omladine Beograda.

Učestvujući u prvom panelu „Kovid propusnice u pozorištu da ili ne?“, direktor Ateljea 212 Novica Antić je rekao da se u svetu uvode kovid propusnice i da „to jednog dana svakako čeka“ i pozorište, pošto je očigledno da se epidemija u ovom trenutku tranformiše.

„U nekom trenutku će se sigurno i kod nas uvesti propusnice. Ubeđen sam da će to u početku izazvati pad (posete), imajući u vidu naš inat i odnos prema svemu što nameće država. Mislim da ćemo imati jedan, dva meseca pada, ali kad uđe u rutinu sigurno će se povećati broj gledalaca“, ocenio je Antić.

On je upozorio da nije za to da kovid propusnice prvo uvedu pozorišta, jer su ipak „bezbednija od tržnih centara“.

Antić je rekao da trenutno njegovo pozorište „prodaje 50 odsto kapaciteta“ i da su ovoj situaciji „presrećni sa time, jer ljudi dolaze“.

„Sad su se i glumci navikli. Kažu i oni da je bila puna sala. Da li je čaša poluprazna ili polupuna? Svi se navikavamo na jednu dozu optimizma. Stvarno pada broj zaraženih, ali dolazi novi soj…“, rekao je Antić.

Izvršna direktorka Zvezdara teatra Jasna Novakov je ocenila da je „pozorište prilagodljiva ustanova, prilično žilava što se pokazalo i u ovim okolnostima“.

Međutim, postoji granice preko koje ne može da ide, dodala je ona.

„Mislim da smo oko te granice. Publika puni naše predstave, decembarski repertoar je gotovo rasprodat. To nam govori da je sitacija kao pre kovida, što može da nas jako zavede. Treba biti oprezan, to je lažna slika. U 2021. godini Zvezdara teatar ima 22.000 posetilaca, a u 2019. ih je bilo 65.000. Ostvarili smo trećinu posete, igrali znatno manje predstava sa polovinom kapaciteta“, upozorila je Novakov.

Prema njenim rečima, pitanje je koliko bi bilo publike da sutra ne bi bilo pandemije, pošto je „jako teško privući novu publiku u pozorište, pre kovida ili sada“.

„Uvođenje kovid propusnica neće zavisti od pozorišta. To će biti odluka države, koju ćemo primeniti kao i sve druge mere. Lično bih volela da pozorišta budu poslednja u nizu koja će to primeniti. Bojim se podele na vakcinisane i nevakcinisane, da ćemo i od malo publike izgubiti pola ili značajan deo“, upozorila je Novakov.

Ona je rekla da pandemija „neće tako lako i skoro da prođe“ i da je njeno pozorište ušlo u treću pandemijsku sezonu rada i sada je samo pitanje „da li će četvrta tako početi“.

„Generalno očekujem da ćemo se još više privići na ovakvo stanje. Uslov opstanka je prilagođavanje. Pozorište jeste vrlo prilagodljiva institucija, Moramo da budemo jako usmereni na našu publiku. Treba je negovati i ne ljutiti. Ona je pokazala veliko strpljenje prema nama u kovid periodu“, rekla je Novakov.

V.D. upravnika Narodnog pozorišta Svetilav Bule Goncić ocenio je da u okolnostima kovid građani imaju mogućnost da kulturne sadržaje konzumiraju uz poštovanje svih mera.

„Od marta prošle godine nismo zatvorili pozorište, nismo otpustili ljude. Mi smo dužni da sadržaje omogućimo našim građanima. Da bi to uradili moramo da ostanemno zdravi, a za to je potrebno da se pridržavamo mera, i vakcinisanjem“, istakao je Goncić.

On je rekao da je Narodno pozorište „na 50 posto operativnog kapaciteta“ i da ni njima nije lako, ali se mere strogo sprovode i dalje.

Portparolka Jugoslovenskog dramskog pozorišta Svetlana Paroški istakla je da su trenutne okolnosti teške, ali da u toj kući slede sve preporuke i mere, što znači da testiraju glumce i tehniku pre svake predstave, svi nose maske, meri se temperatura svakome ko ulazi u pozorište, radi se dezinfekcija.

Prema njenim rečima, u JDP-u su u pandemijskom periodu počeli od trećine mesta, a sada su „blizu 50 posto, ali i dalje jako daleko od pune sale“.

„Mislim da smo u JDP-u pokazali određenu vrstu vitalnosti, kao i naša publika. Mnogo sam zadovoljna posetom. Kod nas je to trećina, blizu polovine (kapaciteta). Ljudi dolaze, ljudi su željni. U septembru prošle godine videla sam želju i strah, sada vidim samo neverovatnu želju. Ljudima je zaista potrebna kultura“, ocenila je Paroški.

U nastavku tribine, u okviru drugog panela „Kovid propusnice u bioskopu da ili ne?“, programski direktor bioskopa Sinepleks Ivan Hinić i direktor Megakom filma Ivan Stanković ocenili su da bi bilo korisnije da bioskopi postanu mesta za promovisanje vakcinisanja među mladima, dok bi uvođenje propusnica dovelo do drastičnog pada posete.

„Imamo dva domaća filma koji beleže rekordne rezultate. Zamislite da imamo propusnice koji bi bili rezultati? Ni pola“, ocenio je Hinić, dodavši da ne postoje primeri da se korona širila u bioskopima.

Stanković je upozorio da bi uvođenje kovid propusnica dovelo „do zatvaranja ili drastično smanjene posete bioskopu“, navevši da su „više od polovine posetilaca tinejdžeri“, a među zaposlenima u bioskopu „80 odsto su studenti“.

On se pre založio da se bioskopi stave u službu kampanje za podizanje svesti o potrebi vakcinacije prikazivanjem promotivnih spotova pre filmova, digitalnim i štampanim posterima, kao i angažovanjem u toj kampanji domaćih glumaca.

„Ako tinejdžer dođe da gleda film sa tim glumcem ostaviće neki efekat. Apelujem – nemojte nas ograničavati sa kovid propusnicama. Neka mi budemo mesto koje će podizati svest o važnosti vakcinisanja. Činjenica je da ćemo sa propusnicama sigurno biti toliko ugroženi da nećemo imati kome da pošaljemo poruku. Važno je da ostanemo otvoreni kao do sada“, rekao je Stanković.

Moderatorka tribine je Snežana Jojić Stamenković, a u nastavku su održani paneli „Festivali uprkos koroni“ i „Budućnost kulture i međunarodne saradnje“.

Skup je održan uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.