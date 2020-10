Danas počinje sajam knjiga „Kreativnog centra“

BEOGRAD – Sajam knjiga „Kreativnog centra“ počinje danas i trajaće do 2. novembra u knjižarama ovog izdavača u Beogradu, kao i na njihovom sajtu.

Sajamski popusti važe za dve knjižare u prestonici: Klub knjižara “Kreativni centar”, TC Eurocentar, Makedonska 30 (radnim danima od 9h do 21h, subotom od 9 h do 17 h) i na adresi Uroša Martinovića 12, ulaz iz Omladinskih brigada, Novi Beograd (radnim danima od 9 do 20h, subotom od 10 do 15 h).

