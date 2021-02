„Dara iz Jasenovca“ ipak u razmatranju za Oskara

LOS ANĐELES – Američka Akademija filmskih umetnosti i nauka objavila je listu od čak 366 filmova koji su pogodni kandidati za razmatranje za najbolji film godine, gde spada i domaće ostvarenje “Dara iz Jasenovca” Predraga Gage Antonijevića, prenose svetski mediji.

Najbolji film će osvojiti Oskara 25. aprila prilikom 93. dodele prestižnih nagrada, a sama lista je zasnovana na novim pravilima koje je uslovila pandemija kovida 19, što je samu dodelu pomerila sa februara na april.

Ovo je najveći broj potencijalnih kandidata u poslednjih 50 godina u istoriji dodele Oskara.

Na taj način mogu da se takmiče filmovi objavljeni, odnosno emitovani do 28. februara i koji su barem sedam dana proveli u bioskopima u jednom od sledećih područja – Los Anđeles, Njujork, Zalivska oblast San Franciska, Čikago, Majami i Atlanta.

Lista od 366 naslova ne sadrži film „Quo vadis, Aida?“ Jasmile Žbanić, ali je on već ušao u uži izbor u kategoriju za najbolji strani film gde se takmiči sa još samo 14 naslova.

Uprkos što su premijere mnogih filmova odložene 2020. godine, broj mogućih kandidata porastao je u odnosu na 2019., kada je u trci bilo 344 naslova.

U bioskope spadaju i drajv-in objekti, kao i striming platformame, ili VOD servisi, kao i dalje prihvatljiv surogat za veliko platno u doba korone.

Prošle godine Oskara za najbolji film osvojilo je ostvarenje van engleskog govornog područja – kontraverzni „Parazit“, iz Južne Koreje, i to prvi put u istoriji Oskara.

Ostvarenja o kojima se ove godine govori kao najozbiljnijim kandidatima za najbolji strani film su „Nomadland“, „The Trial of the Ćicago 7“, „Minari“, „Promising Young Woman“, „News of the World“, „Sound of Metal“, „Judas and the Black Mešiah“ i „Ma Rainey’s Black Bottom“.

Saopšteno je 10. februara da je „Dara iz Jasenovca“ ispala iz trke za prestižnu nagradu Oskar, kada je Američka Akademija filmskih umetnosti i nauka napravila uži izbor kandidata za Oskara u devet kategorija, a srpski kandidat se nije tada našao na spisku za najbolji film na stranom jeziku.

Akademija je sada objavila spisak filmova koji se razmatraju za kandidaturu u kategoriji Najbolji film, i na tom spisku nalazi se i „Dara”.

(Tanjug)

