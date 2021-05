Dečak iz Novog Sada slikama osvaja Ameriku uprkos autizmu

AVENTURA – Viktoru Bevandi, dečaku iz Novog Sada koji sada živi na Floridi, potvrđen je teži oblik autizma, ali to nije jedino što ga izdvaja od vršnjaka, već poseban talenat za slikanje kojim osvaja Ameriku, a zahvaljujući kojem može i da pomaže drugima.

Viktor (12) zapravo nikada nije progovorio, ne zna da se stara sam o sebi, neko stalno treba da ga upućuje na to šta mora da radi, ali sve to ga ne sprečava da crta i da na taj način „govori“ tako upečatljivo, da su njegove slike „zaludele“ Ameriku – na drustvenim mrežama za sada ima više od tri miliona lajkova.

Viktorova majka Andrea kaže za Tanjug da su njegove slike ekspresionističke, odišu živim i jakim bojama.

Viktorove radove čak upoređuju sa najvećim slikarima – Van Gogom, Matisom, majstorima fovizma, navela je Andrea i dodala da je Viktor sa dve-tri godine crtao dok su njegovi vršnjaci tek žvrljali.

Kaže da je sa pet nacrtao sve planete sunčevog sistema, kasnije i Abrahama Linkolna i da je po ceo dan znao da crta, boji i da makazama seče nacrtane oblike.

„Nakon isprobavanja više tehnika izabrali smo uljane pastele. Potraga za adekvatnim papirom je takođe potrajala. Stil odnosno pravac u crtanju sam je nametnuo. Samouk je. Nalazila sam mu slike na internetu i on ih je na svoj način prenosio na papir. Ponekad nam deluje da ima fotografsko pamćenje jer je u stanju nešto identicno da preslika”, navela je Viktorova majka.

Navela je da su neke od slika koje je Viktor nacrtao donirali u akciji Budi human i opet će, ako na leto budu išli u Srbiju.

Andrea naglašava i da roditeljima dece sa autizmom suočavanje sa dijagnozom nikad nije jednostavno i da bi zbog toga svaki dan mogla da plače.

„Ipak koliko god da je teško, ponekad je važno promeniti ugao gledanja i razmisliti – zasto je za njega i nas dobro što je on baš takav kakav jeste – poseban, talentovan i jedinstven”, navela je ona.

Pre dve godine su, dodaje, došli na Floridu, a odluku da se presele na drugi kontinent doneli su zbog Viktora u želji da mu omoguće bolju podršku.

„Kada smo ga upisali u osnovnu školu hteli smo da ide sa vršnjacima radi socijalizacije. Angazovali smo ličnog pratioca da ne bude na teretu uciteljici. Međutim, roditelji su se pobunili da neće da ‘takvo’ dete ide u isti razred sa njihovom decom. Vremenom su ga deca i pojedini roditelj prihvatili. To vreme provedeno u školskoj klupi bilo je veoma stresan period i za Viktora i za nas”, rekla je Andrea.

Viktor je ovde u SAD jako lepo prihvaćen. Ide u redovnu školu, ali u odeljenje za decu sa posebnim potrebama, rekla je majka i dodala da Viktor zbog kovida-19 nastavu prati on lajn.

„Viktor nas je naučio pravim vrednostima i pored njega smo postali bolje osobe. Znamo da cenimo male stvari i prestali smo da se nerviramo oko nebitnih stvari i oko problema koji se mogu rešiti“, rekla je Viktorova mama.

Sa sedam godina Viktor je izlagao u Novom Sadu na Izložbi slika i crteža dece i mladih sa autizmom „Slagalice – slike i crteži“.

Na toj izložbi povodom Međunardnog dana autizma učestvovali su i Dušan Aksentijević, Marko Aliov, Marko Bajin, Strahinja Banović, Vanja Bošnjak, Aron Velišek, Stefan Videnović, Stefan Gavrić, Svetozar Golušin, Petar Živković, Milica Zdravkovic, Saša Zec, Nikola Maksić, Lav Nikolić i Boro Radoja.

(Tanjug)

