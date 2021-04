Denijel Kaluja najbolji sporedni glumac

LOS ANĐELES – Britanski glumac Denijel Kaluja dobitnik je Oskara za najbolju sporednu ulogu, za ulogu u drami „Judas and the Black Mešiah“ (Juda i Crni mesija).

Glumac rođen u Londonu u porodici imigranata iz Ugande, za ulogu mladog aktiviste Crnih pantera Freda Hemptona koji je ubijen 1969. u Čikagu, prethodno je dobio Zlatni globus, nagradu Udruženja glumaca i britansku BAFT-u.

Ostali nominovani bili su Pol Rejsi (Sound of Metal), Lesli Odom Džunior (Night in Miami) i Saša Baron Koen (Trial of the Ćicago 7).

(Tanjug)

