Di Meola: Ponovo sam otkrio prelepu muziku Bitlsa

BEOGRAD – Američki džez gitarista Al Di Meola pred večerašnji (20:00) koncert u mts dvorani kaže da priprema novi album, da očekuje da će muzika Bitlsa uvek biti deo njegovog nastupa i otkriva kako se slikao na istom mestu kao Džon Lenon.

„Dobićete šetnju između novih kompozicija, koje sam tek napisao, i nekih starijih – imam 35 albuma! Biće nešto Bitlsa, mislim da će uvek biti deo mog nastupa“, rekao je Di Meola Tanjugu.

Za koncert kog će održati u postavi „Acoustic Trio“ sa sa Peo Alfonsijem na akustičnoj gitari i Serđom Martinezom za udaraljkama, Di Meola najavljuje od repertoara i „Astora Pjasolu i savremeni tango“.

San da nešto u svom stilu uradi sa muzikom Bitlsima Di Meola je ostvario albumom obrada „All Your Life: A Tribute to the Beatles“ (2013), a snimanje u čuvenom Ebi roud studiju u Londonu opisuje kao „jedno od velikih uzbuđenja u karijeri“.

„Zavoleo sam Bitlse od početka, kad sam imao osam, deset godina. Kako su godine prolazile ponovo sam otkrio koliko je to sjajna muzika estetski, čak i bez stihova koji su važni. Ponovo sam otkrio sam koliko je to prelepa muzika“, priznaje gitarista.

Nastavak odavanja počasti legendarnoj liverpulskoj četvorki stigao je u vidu aktuelnog albuma „Acroš the Universe“ (2020), na kojem su se našla Di Meolina pretežno instrumentalna viđenja klasika poput „Hey Jude“, „Here Comes the Sun“ ili „Strawberry Fields Forever“.

„Njihove pesme imaju vrlo fine nizove akorda, sve imaju sjajne melodije. Bilo je dovoljno hamonija za mene da stvorim nešto originalno i da primenim moj osećaj za ritam“, objasnio je muzičar.

Na omotu „Acroš the Universe“ Di Meola stoji držeći gitaru u dovratku ulaza u jedan klub u Hamburgu, nalik staroj crno-beloj fotografiji Lenona koja krasi njegov album obrada „Rock’n’Roll“ (1975).

„Nisam bio upoznat sa tim! Izdavač je smešten u Hamburgu, odveli su me na slikanje i rekli: ‘Zašto ne staneš u dovratak?’ Nisam shvatio da je tu Lenon pozirao na istom mestu za svoj album!“, rekao je muzičar.

Di Meola se bio nametnuo ka jedan od vodećih svetskih džez fjužn gitarista kao član supergrupe Return To Forevert i potom početnim samostalnim albumima „Land of the Midnight Sun“ (1976), „Elegant Gypsy“ (1977) i „Casino“ (1978).

U svojoj izuzetno bogatoj diskografiji, pored još nekoliko izdanja sa Mekloklinom i De Lusijom, zabeležio je i album „The Rite of Strings“ (1995), sa basistom Stenlijem Klarkom i violinistom Žan-Likom Pontijem.

Na slavnu muzičku prošlost Di Meola se osvrnuo i ove godine objavivši album „Saturday Night in San Francisco“ sa snimkom davnašnjeg nastupa sa gitaristima Džonom Mekloklinom i Pako De Lusijom (1947-2014).

Izdanje predstavlja dodatak njihovom čuvenom koncertnom izdanju „Friday Night In San Francisco“ (1981).

Nakon dvomesečne akustičarske turneje sa Mekloklinom i De Lusijom 1980. godine Di Meola je ostao sa brdom snimaka koncerata na trakama, od kojih je objavljen samo prvi koncert u San Francisku

„Tokom pandemije sam prošao kroz trake koje sam držao 40 godina i video da postoji subota iz istog prostora, gde smo svirali dve noći. Skoro sam zaboravio na to. Otišao sam u studio, restaurisao trake i zvuk je bio dobar kao i na koncertu u petak“, rekao je Di Meola.

Prilikom pripreme izdanja Di Meoli su se vratila sećanja na turneju sa Mekloklinom i De Lusijom i vreme kada nije bilo mobilnih telefona i računara i trojica muzičara su „vežbali po čitav dan u hotelskoj sobi spremajući se za nastup“.

„Kad pustim snimak čujem neverovatnu brzinu i tehniku, publiku koja je vrlo raspoložena i vratilo mi se mnogo lepih sećanja“, rekao je gitarista.

Di Meola je bio planirao da se ove jeseni pojavi njegov novi album, ali sada kaže da će se to najverovatjije desiti u prvoj trećini 2023. godine, moguće kao dvostruko izdanje sa 15 kompozicija, ponegde u pratnji simfonijskog orkestra.

„Iskoristio sam vreme pandemije da komponujem i snimam, a to sam nastavio i ove godine. Neke komade sam uradio u više pokušaja, pa ih možda iskoristim. Ponekad je kul čuti dva različita načina sviranja istog komada“, naveo je Di Meola.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.