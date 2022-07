Dimitrijević: Život delim na pre i posle serije Klan

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Aleksandar Dimitrijević koji je govorio o svojoj ulozi u seriji „Klan“ čija druga sezona kreće sa prikazivanjem od 2. jula.

Dimitrijević je rekao da mu se život deli „pre i posle ‘Klana'“, i da je nakon prve sezone serije nastavio „život po nekim novim pravilima“.

„Definitivno mi se promenio život privatno i profesionalno. Sad je drugačija priča kad se pojavim na nekom snimanju ili kastingu. Trudim se da ostanem isti. Ljudi oko mene, bliski prijatelji, porodica, svi se trudimo da se održim na zemlji, da se ne poleti“, priznao je glumac.

Govoreći o svojoj ulozi kriminalca Šoka, Dimitrijević je primetio da „svaka osoba koja nema kućno vaspitanje, moralna načela i kodekse, a dobije dozvolu da radi šta god hoće koristi to u najgore moguće svrhe“, kao što to rade likovi u seriji.

„Meni je bilo najteže da odigram momenat gde moj lik ima takvu paranoju u glavi da posmatra sve ljude oko sebe kao neprijatelje. Bilo mi je teško da se postavim u poziciju da svakog lika u seriji gledam kao neprijatelja, a da sve zamaskiram novim slojem gde ću sarađivati sa njima“, rekao je Dimitrijević.

Prema njegovim rečima, to je bio više problem u prvoj sezoni nego u nastavku gde je bilo sve jasno šta se igra, a dodatno iskušenje su bile fizički naporne stvari, pa je zato krenuo na pripreme u teretanu.

Dimitrijević je rekao da je Šok „apsolutni psihopata“ koji „nema promil jedan moralnih načela“, dodavši: „Sve loše osobine koje vam prvo padnu na pamet, e to je Šok, to je taj čovek. Nama dobra u njemu“.

Prema njegovim rečima, ekipa je predano radila na seriji jer je jedan od razloga bio da ukažu mladima da životi njenih junaka nisu pravi put, i da „Klan“ to

to može uraditi“ zato što ne veliča kriminal“.

„Kad se završila prva sezona iz par novina su me pitali : ‘Kako komentarište srećan kraj?’ Rekoh: ‘To nikako nije srećan kraj da ta dva kretena, Šok i Paša dobiju legitimacije da budu na čelu jedne države’. Kome to može da bude srećan kraj? To je njima dvojici samo, a nama koji gledamo to nije tako. Nema tu srećnog kraja, nikako“, naglasio je glumac.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.