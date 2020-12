Direktori pozorišta u regionu: Preživeće teatar pandemiju

BEOGRAD – Pozorište i umetnost će opstati i nakon ove planetarne krize izazvane pandemijom virusa kovid 19, saglasni su direktori važnih pozorišta u regionu, koji su se u utorak onlajn uključili na Konferenciju „Kultura vs Korona“ u Omladinskom pozorištu Dadov, u zajedničkoh realizizaciji Sekretarijat za kulturu i beogradskih pozorišta.

U završnom panelu preko skajpa, direktorka Hrvatskog narodnog kazališta Dubravka Vrgoč istakla je da je pozorište u svojoj istoriji pobedilo mnogo zahtevnije okolnosti nego što je globalna pandemija u 21. veku.

„Nas najviše uznemirava što nemamo pređašnje iskustvo o svemu što nam se sada događa. Nikada se nije dogodilo da se u jednoj nedelji sve predstave u pozorištima bidu otkazane. To smo preživeli prošlog proleća ali i pored toga sve do sada nismno uspeli da pronađemo način kako svi zajedno da to prevaziđemo već smo na na neki način prepušteni sami sebi u borbi za opstanak pozorišta“ kazala je Vrgoč.

Navela je da se sve do danas u njenom pozorištu bore sa epidemiloškim merama i samom zarazom koja ulazi u pozorište.

Barbara Heing Samobor, direktorka Gradskog ljubljanskog pozorišta, srećna je što glumci uopšte dolaze u pozorište i pripremaju predstave za trenutak kada će teatri u Sloveniji biti ponovo otvoreni.

„Glumci koji ne žele da prekinu probe i publika koja je kupila sezonske karte za pozorište bez obzira na crne sluztnje oko repertoara zbog pandemije, vraćaju mu optimizam u ovim teškim danima. Pripremamo onlajn premijeru za 31. decembar kada će naši glumci igrati u pozorištu a publika će onlajn gledati tu predstavu. Praćenje te premijere neće biti besplatno“ kazala je Heing Samobor.

Ističe da se najviše plaši inflacije koja će u Sloveniji nastupiti početkom 2021. godine, jer nije sigurna da li će ljudi biti u prilici da kupuju karte.

„Brine me i loša motivacija političkih elita u Sloveniji da podržavaju pozoriste, aliuprkos svemu teatar će preživeti sve uzazove kao što se to događalo u istoriji“, kazala je Heing Samobor.

Aleksandar Popovski, reditelj i umetnički direktor Slovenskog narodnog gledališča u Mariboru, kaže da niko nema finalni načina za preživljavanje pandemije.

„Svi se vrtimo u krugu već dosta dugo. Kada smo jesenas imali publiku u dvorani, lako je funkcionisanje pozorišta dobilo svoj smisao“, dodao je on.

„Stvarno je sreća da sada bar možemo imati probe. Fali nam kontakt i dodir, ali stvarno ne brinem za kulturu i umetnost u budućnosti. Ovakva situacija je naterala ljude da razmišljaju o smislu jer ne pronalaze ništa u životu osim porodoče što ih tera napred. Sada svi razumeju da umnetnost oplemenjuje živote i daje ljudima drugu dimenziju. Svi razumeju da je strašno svet bazirati na ekonomskim parametrima i gledati oko sebe kroz brojeve jer nedostaje misao i ideja“, kazao je Popovski.

Ivica Buljan direktor drame HNK je napomenuo da krize u istoriji menjale funkcionisanje sveta.

„Nakon Oktobarske revolucije i svetskih ratova pozorište je menjalo svoje delovanje. Taj naš model koji nismo promenili od vremena pobede nad fašizmom polovinom 20. veka sada puca iz zdravstvenih i ekonomskih razloga. Sada možemo delovati isključivo na osnovu sopstevnih kapaciteta kada nemamo pojma šta će biti sa publikom u narednih nekoliko nedelja“ kazao je Buljan.

Navodi da će odabir predstava u narednom periodu u repertoarskim pozorištima sa velikim brojem glumaca biti i borba za očuvanje radnih mesta.

Tamara Vučković direktorka JDP-a naglašava da su dve premijere u njenom tetaru odložene, ali i da se dve nove predstave pripremaju u ovom momentu.

„Miloš Lolić i Jovana Tomić zajedno sa ansamblom pripremaju predstave za momnenat kada će premijere imati publiku u sali. Možda u februaru…nadamo se. Premijere predstava „Beogradska trilogija“ i „Pučina“ za koje su probe završene odložili smo za neki bolji momenat“, kazala je Vučković.

Ukazuje da je trenutno najveći problem u funkcionisanju pozorišta prekidanje procesa.

„Probe počnu pa se prekinu, pa se nastave…Sve je to jako zahtevno. Nadamo se da će se situacija sa pandemijom popraviti, ali moram da istaknem veliko razumevanje Sekretarijata za kulturu grada Beograda. Imamo redovne sastanke sa gradskim sekretarom Ivanom Karlom i zajednički rešavamo situacione probleme nametnute pandemijom“, kazala je Vučković.

Jug Radivojević direktor Beogradskog dramskog pozorišta ističe da će proleće doneti olakšanje svima.

„Vest iz Njujorka da Brodvej otvara blagajne u avgustu u punom kapacitetu veoma nas je ohrabrila i dala nadi da ćemo se sledeće godine vratiti u normalu“, kazao je Radivojević.

(Tanjug)

