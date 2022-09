Divjak za Tanjug: Za čovečanstvo je ekološka kriza najveća

BEOGRAD – Predstava iz Slovenije “Krize” biće premijerno izvedena sutra uveče u Bitef teatru kao deo selekcije Glavnog programa 56. BITEF-a, a reditelj specijalno za agenciju Tanjug je istakao da je ekološka kriza apsolutno najveća kriza čovečanstva.

Pozorišnog reditelja Divjaka publika BITEF-a je očekivala prošle godine kada je izabrana predstava „Pluća“ takođe iz Slovenije, a sada nam stiže sa najnovijim komadom „Krize“ koji će imati zapravo svetsku premijeru sutra (18.00h), a biće odigrana i u subotu od 20 časova.

Umetnički direktor i selektor festivala BITEF – teatrolog Ivan Medenica je još tada (2021) najavljivao Divjaka kao novu nadu regionalne scene, vanserijskog talenta, ali situacija sa pandemijom nije dozvolila da „Pluća“ i sam reditelj gostuju na 54. i 55. izdanju međunarodnog pozorišnog festivala.

Za dramske umetnike, posebno reditelje u usponu, ponekad je možda veliki pritisak što se od njih mnogo očekuje, moraju da se stalno dokazuju sa novim projektima i time da budu još uspešniji.

„Rad u pozorištu ili inače u umetnosti je uvek neka vrsta procesa oslobađanja, i od samog sebe i od nekakvih očekivanja. Lično pokušavam do sada u karijeri da radim samo ono što stvarno želim i da što manje kalkulišem. Zapravo, trudim se da nikada ne kalkulišem i onda se nadam da je to put koji će me dovesti negde gde želim biti“, istakao je slovenački reditelj Žiga Divjak za Tanjug.

On priznaje da je za sada veoma srećan kako se stvari razvijaju u njegovom poslu, jer ima tu retku mogućnost da dosta radi autorske projekte ili predstave isključivo koje želi, sa izvanrednom ekipom glumaca i drugih kolega.

Mladi reditelj sa svega 30 godina postigao je već dosta u pozorišnoj umetnosti: još kao student mnoge je oduševio svojom trilogijom „Neposredno pre revolucije“ (2013-2015).

Mnogim dramskim umetnicima iz regiona i sveta dolazak na BITEF je veliko priznanje.

„Velika mi je čast, veoma sam srećan što sam ovde i još uvek mi je sve to neverovatno. Divno mi je što region sve više sarađuje, evo i na ovaj način, i to me raduje. Važno je da nastavimo dalje sa nekim jako dobrim internacionalnim idejama koje su bile deo bivše Jugoslavije. Mislim da treba da budemo ponosni na ovu vrstu razmene i saradnje“, smatra Divjak, koji je rođen u vreme kada je SFRJ krenuo da se raspada – 1992. godine.

Duo drama „Pluća“ kao i novo delo „Krize“ u čitanju slovenačkog umetnika imaju temu – ekološka osvešćenost u svakom pogledu, kao vezivno tkivo, što je veoma aktuelna priča.

Komad „Pluća“ britanskog dramskog pisca Dankana Mekmilana dobio je ove godine i srpsku verziju u produkciji Opere i teatra Madlenianum, u režiji Ivana Vukovića, tako da je domaća publika upoznata sa sadržajem te zanimljive drame.

„Apsolutno mislim da je ekološka kriza najveća kriza čovečanstva. Mislim da nikada ceo svet nije bio suočen sa nekom većom i ozbiljnijom krizom, iako njih ima sve više. Recimo, naš koncept predstave “Pluća” je bio u tome da dok mi pričamo o tom problemu, led se topi i voda nadire u naše spavaće sobe“, opisao je reditelj i izrazio žaljenje što prošle godine zbog pandemije publika Bitefa je ostala uskraćena da vidi i ovu njegovu predstavu.

Divjak je naglasio da se takva ideja ekološke svesti nadovezuje na problem ljudi danas, kojima su kuće već poplavljene, ne mogu da zarađuju dovoljno za život, ostaju bez domova, ne proizvode dovoljno hrane za opstanak, jer je to danas nemoguće.

Naslov „Krize“ može da označava danas mnogo vrsta tih problema – pandemija korona virusa, migrantska kriza koja se ne završava, već traje godinama, naravno kriza rata u Ukrajini, siromaštvo, nezaposlenost, dakle socijalne, psihološke krize.

„Danas kriza kapitalizma ne može da se odvoji od ekološke krize. Svi smo na neki način zarobljeni u procesu prekarnosti. Mislim da je ovo neki svet pola prekaran i druga polovina – potrošački. Sve ovo što nam se dešava u svetu nije stvar neke odluke, već je posledica stalnog trčanja u životu iz mnogih motiva“, rekao je jedan od trenutno najtraženijih regionalnih reditelja.

Divljak smatra da je sadašnji trenutak ustvari momenat rata, ali ne aktuelnog u Ukrajini o kome ceo svet priča, već jedne vrste rata procenta najbogatije elite koja stvara svoj svet.

„Obični ljudi su nemoćni da se tome odupru i onda taj „status quo“ vodi u kataklizmu. Važnije mi je da svi prestanemo da se osećamo krivim, i vreme je da postanemo malo ljuti“, poentirao je reditelj tu temu ukazujući da ne smemo biti pasivni dok posmatramo da se toliki ljudi bogate pred našim očima.

Iako mlad, njegove društveno angažovane predstave koje analiziraju goruća pitanja, obezbedile su mu režije u nekoliko prestižnih slovenačkih teatara, a takođe donele su mu nagrade na vodećem festivalu slovenačkog pozorišta – „Borštnikovi susreti“.

Tako je Divjak osvojio nagradu za najboljeg reditelja za predstavu “Čovek koji je gledao svet” (Mladinsko, 2017), Gran pri za predstavu “6” (Nova pošta, 2018), kao i za predstavu “Gejm” (Nova pošta, 2020), a realizovao je i prvu međunarodnu predstavu „Groznica“ (2020).

Reditelj i dalje vredno radi na novim projektima i osvrće se na period pandemije korona virusa gde je za njega sve bilo veoma neizvesno u pogledu sigurne reralizacije predstava.

„Sve projekte do sada sam pretežno radio u Ljubljani, iako su bile koprodukcije sa drugim kućama u regionu. Zapravo nemam još iskustva sa drugim pozorištima, mada bih voleo”, objasnio je Divljak okolnosti pod kojima je radio dosadašnje predstave.

Pandemija je za njega bila užasna, jer je imao dosta planova koji su propali ili su odloženi, bilo je puno nesigurnosti, sve se non stop menjalo, tako da je bilo veoma naporno za život i bilo koju kreativnost. “Nadam se da će sve to uskoro proći, jer ponekad ne znam da li će biti premijere, pogotovo sada. Drama “Krize” kod vas na Bitefu je festivalska svetska premijera, imam evo dva dana do kraja, a Kovid brojke ponovo idu na gore, i to je jedan veliki nemogući stres”, ocenio je slovenački umetnik.

Delo „Pluća“ je intimna kamerna duo drama, dok „Krize“ donose ansambl od sedam glumaca – ima reditelja koji se bolje snalaze u radu sa manjim brojem glumaca, drugima više odgovara kad ih je više.

„Svaki projekat je kompletan, poseban svet i stvarnost za sebe. Ima tematke bliskosti kod “Pluća” i “Kriza”, u vezi ekologije, ali sve ostalo ako gledamo, to su u potpunosti drugačije predstave. Teško je odrediti da li mi je lakše u radu sa manje ili više glumaca. Svaki put mi je sledeća predstava nešto novo što radim, i to me uzbuđuje, volim nove izazove”, podvukao je Divjak.

Predstava „Krize“ kao Divjakov autorski projekat rađena je po motivima iz knjiga „Leš is More” Džejsona Hikela i “The Mushroom at the End of the World” Ane Tsing, prema dramaturgiji Gorana Injca, dok igraju sledećih sedam slovenačkih glumaca: Sara Dirnbek, Iztok Drabik Jug, Klemen Kovačič, Draga Potočnjak, Katarina Stegnar, Vito Weis, Gregor Zorc

Posle komada „Krize“, Žigu Divjaka čeka rad na jednoj drami mlade slovenačke dramaturškinje i rediteljke Katarine Morano (33) iz Kranja, a onda će prvi put sarađivati i sa – Beogradom.

„Takođe me čeka i saradnja sa vašim Beogradskim dramskim pozorištem u koprodukciji sa Mesnim gledališčem ljubljanskim. Predstava za sada ima naziv “Budućnost” i takođe će obraditi temu neke vrste ekološke krize, jer definitivno nastavljam taj krug interesovanja“, zaključio je slovenački reditelj Žiga Divjak za Tanjug.

(Tanjug)

