Đerlek očekuje odluku o uslovima odlaska u bioskop i pozorište

BEOGRAD – Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da očekuje da će Krizni štab na sledećim sednicama razmatrati uslove odlaska u bioskop i pozorište, a kao jednu od opcija koje će biti razmatrane najavio je pun kapacitet posećenosti bioskopa za vakcinisane posetioce.

Gostujući u emisiji „Uranak“ na televiziji K1, Đerlek je rekao da je to jedan od načina da država nagradi „ljude koji su pokazali ličnu i kolektivnu odgovornost“.

„Iskreno da vam kažem, da nije bilo tih 52, 53 procenta koji su se vakcinisali mi bi sad imali katastrofu. Da nije bilo države koja je obezbedila milionske doze vakcina u najgorem vremenu, kad je bilo teže doći do vakcine nego do atomske bombe, ne bi došli ni do tih 52 posto“, ocenio je Đerlek.

Prema njegovim rečima, vakcinacija nema alternativu i potrebno je učiniti sve da bude povećan broj vakcinisanih, „ako uopšte želimo da se vratimo normalnom životu“, jer će zaraza „trajati više godina nego što smo svi mi mislili“.

Đerlek je ocenio da u Srbiji nema diskriminisanih po pitanju mogućnosti ulaska na neku manifestaciju, pošto je pored vakcinisanih, to omogućeno onima koji su preležali Kovid-19, kao i nevakcinisanima koji žele da se testiraju na ulasku.

„Ako je neko vakcinisan, a neko može da se testira, o kojoj diskriminaciji pričamo? Ako u Srbiji nema demokratije u svakom smislu te reči, gde je ima? A mi ispadosmo sad, po mišljenju nekih naših ljudi, što je žalosno, kao neka totalitarni država, što zaista nema veze“, istakao je Đerlek.

Prema njegovim rečima, širenje virusa može biti sprečeno samo ako na neki način utičemo na velika okupljanja gde neće biti mnogo nevakcinisanih ljudi.

Upitan da prokomentariše muzičke događaje ovog leta na kojima je bilo i do 20.000 posetilaca, Đerlek je rekao da festivali nisu mnogo uticali na širenje zaraze, da „ni na jednom nismo imali veliki broj zaraženih“, posebno naglasivši da je zadovoljan organizacijom Egzita.

„Imali smo zaražene tamo gde su ljudi organizovali veselja sa preko 500 ljudi. U nekim gradovima držale su se svadbe sa 1.000 ljudi. Letovanja, nepoštovanje epidemijskih mera, okupljanja, sada imamo te posledice“, rekao je Đerlek.

On je naglasio da „sve zavisi od organizatora“, koji „snosi svu odgovornost za svaku vrstu okupljanja i na neki način stvara pravila kako se može ući i prisustvovati događaju“.

„Ponavljam, država je zaista uradila sve, čak i 200 posto od onoga što se očekivalo. Očekivalo se da će zdravstveni sistem mesec dana od početka epidemije propasti. Sve živo smo uradili. A i ne možete sve očekivati od države“, rekao je Đerlek.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.