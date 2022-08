Đorđeviceva Prica o usamljenosti u Likovnoj galeriji

BEOGRAD – Izložba „Priča o usamljenosti“ autora Predraga Đorđevića biće otvorena sutra u 19 sati u Likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine.

Nova postravka će trajati do 17. septembra, radnim danima od 10h do 20h, a subotom od 10 do 16 časova.

U tekstu kataloga izložbe pod nazivom “Slika u slici ili priča o usamljenosti”, kustoskinja Ana Sarić Bulat je navela da je njen prvi susret sa slikama umetnika Predraga Đorđevića (70) bio “jedno fantastično iznenađenje, istinsko otkrovenje nečeg potpuno nezamislivog i neočekivanog”.

Na prvi pogled oko registruje samo lepe žene, pejzaže biblijske lepote, ušuškane kućice, zelenilo, cveće na kojem se odmaraju oči, a drugi, rendgenski pogled mogućan je tek po „otvaranju slike“, potezu koji magično otkriva potpuno drugu priču i donosi bezbroj tema za razmišljanje i tumačenje.

Prema njenim rečima, idilični pejzaži se kao u filmu sa neočekivanim završetkom pretvaraju u svoju suprotnost jednostavnim pokretom koji uništava magiju.

Tema promena i nestalnosti se nastavlja i kroz sledeći ciklus „Kamiona“ – kamion na drumu, monolit u pokretu podseća na moćne dinosauruse koji su nekada davno živeli na tim fascinantnim prostorima.

Kamion bez vozača jasno šalje poruku o nevažnosti ljudi, vozača nema nigde, ovde kao da drumska krstarica sama klizi kroz mrak dok svetlost farova osvetljava put ispred.

Zajednički imenitelj većine radova umetnika jeste – usamljenost i otuđenost od svega i svih.

Ana Sarić Bulat smatra da izbor materijala na kojem ovaj slikar radi nije ni najmanje slučajan: drvo, „taj plemić među prirodnim materijalima nastavlja svoj život kao glavni junak kroz slike i predmete lepote stremeći večnosti“.

Beograđanin Predrag Đorđević studirao je umetnost na Londonskom univerzitetu nakon čega je 1974. godine otišao da živi u Njujorku.

Najznačajnije samostalne izložbe imao je u sledećim svetskim metropolama SAD: Njujork, Filadelfija, Vašington, Sinsinati, Los Anđeles, Majami.

Publikacije su objavili – “New York Times”, “Philadelphia Inquirer”, “New Art Examiner”, “Interior Design Magazine”, “Scranton Times”, “Abington Journal”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.