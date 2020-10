Dobitnik Nobelove nagrade za mir u partnerstvu sa Exitom

NOVI SAD – Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija (WFP), najveća humanitarna organizacija na svetu, koja je danas nagrađena Nobelovom nagradom za mir, i EXIT, početkom avgusta pokrenuli su novu fazu projekta Life Stream kako bi zajedničkim snagama pomogli milionima ljudi širom planete, koji su zbog pandemije kovida-19 došli na rub ekstremne gladi, podsećaju iz Exita.

Realizacija projekta krenula je panelom „Svesna muzika“ održanom 3. septembra koji je do sada pogledalo preko 100.000 ljudi i na kojem su pričali upravo direktor Svetskog programa za hranu Dejvid Bizli (David Beasley) i osnivač Exita Dušan Kovačevič.

Nakon panela, usledio je prvo festival uživo od 3. do 6. septembra na Petrovaradinskoj tvrđavi na kojem su nastupili neki od vodećih svetskih elektronskih izvođača – Ćarlotte de Witte, Carl Cox, Paul van Dyk, Hot Since 82 i mnogi drugi, a zatim i emitovanje snimljenih nastupa od 17. do 27. koji su do danas sakupili preko 4,5 miliona gledalaca na društvenoj mreži Fejsbuk i platformi Jutjub.

Novo poglavlje je uveliko proširilo opseg delovanja Life Stream-a u kojem se pored zaštite okoline, ističe i problem okončanja ekstremne gladi za čak 270 miliona ljudi koji će, pod uticajem panedemije i mere karantina, biti pogođeni do kraja ove godine.

Konkretni koraci videli su se tokom striming izdanja kada su se kao integralni delovi snimaka emitovali video materijali i poruke koje su govorile o ekološkoj misiji projekta i radu Svetskog programa za hranu Ujedinjenih nacija, uz koje je bilo moguće donirati sredstva direktno ovoj izuzetnoj humanitarnoj organizaciji.

Ovogodišnja akcija bila je i uvod za mnogo širu saradnju Exita i WFP-a u 2021. godini u kojoj će se obeležiti dva izuzetna jubileja, 60 godina Svetskog programa za hranu i vrhunac proslave dvadesete godišnjice Exit festivala.

U saopštenju Odbora za dodleu Nobelove nagrade za mir, objavljenom oko 11.00 u Oslu, Svetski program za hranu nagrađen je za „napore u borbi protiv gladi, za doprinos poboljšanju uslova za mir u područjima pogođenim sukobima i za delovanje kao pokretačka snaga da se spreči upotreba gladi kao oružja za rat i sukobe“.

