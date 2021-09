Dodela nagrade „Emi“ 19. septembra u Los Anđelesu

LOS ANĐELES – Televizijske nagrade „Emi“ biće održane u nedelju, 19. septembra u Los Anđelesu, a direktan prenos će biti na američkoj TV stanici CBS, javlja agencija Rojters.

Voditelj programa će biti stand ap komičar, glumac i domaćin mnogih TV emisija – Cedric the Entertainer, a konkurencija je i pored izbijanja pandemije, veoma snažna u svim formatima malog ekrana.

Podsetimo, nominacije za sve kategorije su objavljene još u julu, i tako će se za Najbolju dramsku seriju takmičiti poznati naslovi – „The Boys“, „Bridgerton“, „Kruna“ (The Crown), „Sluškinjina priča“ (The Handmaid’s Tale), „Lovecraft Country“, „The Mandalorian“, „Pose“ i „This is Us“.

Najbolja komična serija će biti jedna od navedenih: „Cobra Kai“, „Emily in Paris“, „The Flight Attendant“, „Hacks“, „The Kominsky Method“, „PEN15“, „Ted Lašo“ i „Black-ish“.

Za mini seriju na listi su čuveni hit “Damin gambit”, „I May Destroy You“, „Mare of Easttown“, „The Underground Railroad“ i „WandaVision“.

Glumci u komediji od nominovanih su – Entoni Anderson („Black-ish“), Džejson Sudekis („Ted Lašo“), Kenan Tompson („Kenan“), Vilijam H. Mejsi („Shameleš“) i legenda – Majkl Daglas (“Kominski metod”).

Najbolja glumica u komediji će biti jedna od ovih dama – Ejdi Brajant („Shrill“), Alison Džejni („Mom“), Džejn Smart („Hacks“), Kalej Kuko („The Flight Attendant“) i Trejsi Elis Ros („black-ish“).

Konkurencija u kategoriji Najbolja glumica u drami, veoma je jaka, jer se nalazi istaknuta Elisabet Mos za seriju „Sluškinjina priča“, Ema Korin i Olivia Kolman za “Krunu“, Džurni Smolet -„Lovecraft Country“, Mj Rodriguez -„Pose“, kao i Uzo Aduba za dramu „Na terapiji“ (In Treatment).

Titulu najboljeg glumca u drami poneće neki od zapaženih dramskih umetnika – Džoš O’Konor („Kruna“), Bili Porter („Pose“), Džonatan Mejors („Lovecraft Country“), Metju Ris („Perry Mason“), Reži-Žan Paže („Bridgerton“) i Sterling K. Braun („This Is Us“).

U mini serijama ili TV filmovima veliki filmski glumci su ostvarili veoma pohvalne interpretacije, i zato su sa pravom nominovani, i tako je Kejt Vinslet u konkurenciji za glavnu ulogu u delu „Mare Of Easttown“, a već slavna Ana Tejlor-Džoi za uspešan projekat „Damin gambit“.

Na listi najbolje glumice u TV filmu ili mini seriji nalaze se još Sintija Erivo („Genius: Aretha“), Elizabet Olsen („WandaVision“), Mikaela Koel („I May Destroy You“).

Nominovani glumci u istoj kategoriji su sve same zvezde kao Juan MekGregor -„Halston“, Hju Grant – „The Undoing“, Pol Betani – „WandaVision“, kao i Lesli Odom Džunior i Lin-Manuel Miranda, obojica za „Hamilton“.

Uživo prenos dodele nagrade „Emi“ u nedelju iz studija CBS u Los Anđelesu moći će da prate mnoge zemlje sveta – Afrika, Japan, Australija, Belgija, Kanada, Danska, Indonezija, Nemačka, Švedska, Rusija, Portugal, Velika Britanija, Latinska Amerika, Tajvan, Hrvatska, i druge.

