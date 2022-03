Dodela prve Nagrade NBS za najbolji roman 21. juna

BEOGRAD – Nagrada Narodne biblioteke Srbije za najbolji roman biće prvi put dodeljena 21. juna i iznosiće 12.000 evra, a o dobitniku će odlučivati žiri od devet pisaca na čelu sa akademikom Dušanom Kovačevićem, najavljeno je danas iz NBS.

Na konferenciji za novinare na kojoj je objavljeno da su u žiriju pored predsednika Kovačevića i Vladan Matijević, Vladimir Tabašević, Ljubica Arsić, Milisav Savić, Mira Mitrović, Enes Halilović, Vule Žurić i Dejan Stojiljković, upravnik NBS Vladimir Pištalo je rekao da je ustanovljena „nagrada koju će pisci davati piscima“.

„Pisci će ocenjivati pisce. Razlog za to je očigledan zato što pisci znaju svoj posao. Oni govore o nečemu što znaju. Da li biste radije da vas operiše neko ko ima iskustva ili neko ko je gledao sa strane? Vrlo jednostavna stvar – to rade ljudi koji znaju svoj posao i to mogu da rade na iskustvo i intuiciju, a ja bih dodao i na strast“, istakao je Pištalo.

Prema njegovim rečima, devet članova žirija čine ostvareni pisci dobitnici nekih od najvećih književnih priznanja, a njihova obrazloženja biće dopunska percepcija prošlogodišnje produkcije, uporedno sa kritikom.

Kako je rečeno, izdavači imaju 30 dana da dostave predloge romana iz prošlogodišnje produkcije koji će se takmičiti za nagradu koja će biti uručena 21. juna na mestu nekadašnjeg zdanja NBS na Kosančićevom vencu u Beogradu.

Istakavši da članovi žirija imaju zajedno „nekoliko vekova kada bi sabrali godine rada i iskustva pisanja“, Kovačević je rekao da se nada da će Nagrada NBS za najbolji roman „u budućnosti biti krunska nagrada celokupnog izdavaštava i da će sa godinama dobijati na sve većem značaju“.

„Zato što je identitet ove nagrade sadržan u činjenici da smo u kući koja je jedan od najznačajnijih stubova identiteta jednog naroda. Samim tim nagrada ima obavezu da bude izuzetno ozbiljna i da bude čast onome ko je bude dobio“, ocenio je Kovačević.

Podvukavši da će „esnaf dodeljivati nagradu čoveku iz svoje profesije“, Kovačević je rekao da se obično nalazi „degustator umetnosti“ koji čini žirije sličnih nagrada, koji „može da proceni i oceni, ali ne može da napravi“.

„Muku pravljenja samo pisac može da razume“, naglasio je Kovačević.

Pištalo je rekao agenciji Tanjug da su u NBS razmišljali da nagradi daju ime neke ličnosti, ali je prevladalo mišljenje da je dovoljno što će nositi naziv

najstarije naše kulturne institucije.

„Da sam ja birao ime osobe, a razmišljao sam o tome, zvala bi se po Vladanu Desnici, jednom od naših najvažnijih pisaca na neki način previđenih. Srce me vuklo da to nazovem nagradom Vladana Desnice, ali smo odlučili da je ime institucije samo po sebi dovoljno važno i prepoznatljivo“, rekao je Pištalo.

(Tanjug)

