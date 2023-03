Dodelom priznanja „Jovan Đorđević“ SNP obeležilo svoj dan

NOVI SAD – Svečanom akademijom Srpsko narodno pozorište obeležilo je danas 162. rođendan.

Svake godine na Dan pozorišta dodeljuju se priznanja „Jovan Đorđević“, i ona su ovoga puta otišla u ruke prvakinji Drame SNP-a glumici Lidiji Stevanović i prvakinji Baleta SNP-a balerini Ani Đurić.

Uoči svečane dodele, Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama istakla je da je iz sezone u sezonu Srpsko narodno pozorište sve ambicioznije i da pomera granice, što opravdava brojnim premijerama u sve tri umetničke jedinice.

„Danas je dan kada i mi kao osnivači, tačnije Pokrajinska vlada, preko resornog sekretarijata zahvaljujemo na profesionalnom i stručnom odnosu prema poslu ne samo umetnicima, već i svima onima koji su iza scene i oko nje, a bez kojih ništa od ovoga ne bi moglo da se izvede“ istakla je Miloševićeva.

Zato je, prema njenim rečima, tokom prethodnih sedam godina programski budžet udvostručen, tačnije sredstva su uvećana sa 60 na 120 miliona dinara, za veliku produkciju.

„U prethodne dve godine, kroz kapitalne investicije uloženo je 389 miliona dinara za brojne projekte kojima će se poboljšati uslovi za rad, a u koje nije ulagano prethodne četiri decenije“, naglasila je Dragana Milošević.

Čestitajući Dan SNP-a, ona je uputila reči podrške citirajući velikog Jovana Đorđevića, koji je pre 162 godine jednom prilikom rekao da se „ovde ne radi o privatnoj zabavi jedne varoši i ličnim interesima nekoliko ljudi – ovde je govor o višim duhovnim interesima naroda, narodnoj svesti, narodnom ponosu i karakteru, o narodnom jeziku i literaturi, jednom reči o onome što je narodu najmilije, a najsvetlije narodno pozorište sve ovo čuva, brani, neguje i oblagorođava“.

Kako je navela Miloševićeva, u narednim godina i decenijama naše pozorište je, pripremajući i izvodeći na stotine predstava i neumorno putujući i budeći i oplemenjujući nacionalnu svest našeg naroda ne samo u Vojvodini, već i u svim drugim krajevima u kojima su Srbi živeli, nedvosmisleno potvrdilo tu svoju ulogu i pomenute reči jednog od svojih osnivača.

Znatno kasnije veliki Miloš Crnjanski zabeležio je da je u čuvanju i razvijanju nacionalne svesti „prečanski teatar odigrao ne manju ulogu od srpske knjige, pa čak i od crkve“.

„Istorijske mene i različiti državni okviri koji su u njima nastajali i nestajali od tog vremena do danas, uticali su, naravno, na to da se i naše pozorište menja, da prolazi kroz teške periode, ali da uvek podržava nove umetničke intencije i trasira nove teatarske puteve, da iz njegove institucionalnosti izrastaju druge i danas velike institucije poput Sterijinog pozorja. Jedino što je za sve to vreme bila nepromenjiva činjenica jeste da je SNP ostao jedan od najvažnijih svetionika širokog kulturnog prostora do čijih granica sežu njegove umetničke vibracije, da bi se, obogaćene osećanjima koje su podstakle u onima do kojih su stigle, kao najlepši eho vraćale ovde odakle su potekle. Sve to je, razume se, pre i iznad svega, zasluga ljudi koji su ga nekad činili i koji ga čine danas – od glumaca i reditelja, preko članova operskog i baletskog ansambla i našeg hora i orkestra, do članova menadžmenta, radnika u tehnici i svih drugih bez kojih bi njegovo funkcionisanje bilo nemoguće“ rekla je Dragana Milošević.

U ime Srpskog narodnog pozirišta reči zahvalnosti uputio je v.d. upravnik Zoran Đerić, koji je uručio nagrade umetnicima i zaposlenima i istakao sve velike projekte koji će obeležiti 162. sezonu, kao i 75 godina od osnivanja Opere ovog teatra.

(Tanjug)

