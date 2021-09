Dragićević: Emocije talasaju u filmu Toma

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bila je glumica Tamara Dragićević koja je govorila o tome kako je gradila lik pevačice Silvane Armenulić, da li ju je film „Toma“ reditelja Dragana Bjelogrlića možda rasplakao i koju bi jednu pesmu Tome Zdravkovića izabrala.

Dragićević je rekla da je i pre početka snimanja filma znala kao „nezaobilazne“ mnoge pesme kompozitora i pevača narodne muzike Tome Zdravkovića (1938-1991), ali da nije znala mnogo o njegovom i životu Armenulić (1939-1976).

„Kad se bavite nekom temom ođednom mnogo više o njoj znate i više vas zanima. Tako je bilo i sa ovim filmom, sa Tomom i Silvanom… Mislim da mogu negde da shvatim mnogo više njegovu dušu i kakav je to život bio“, rekla je Dragićević.

O tome kakva će biti njeno viđenje Silvane i kako će biti predstavljena, Dragićević ističe da joj je već na kastingu „mnogo pomogao reditelj filma Bjelogrlić“.

„Kada sam prvi kadar probnog snimanja uradila, on je rekao: ‘Dobro, samo nemoj da se smeješ’. Ja sam shvatila, to mi je bilo dovoljno, da on zna šta želi. I meni se to dopalo. Mnogo mi je drago što sam tu moju stranu, koju ljudi nisu videli, imala prilike da kroz lik donesem i da odigram nešto novo“, istakla je glumica.

Prema njenim rečima, Armenulić je u sebi „nosila jednu gracioznost, uvek uzdignute glave“.

Upitana da li ju je možda neki trenutak u filmu posebno dirnuo, ili čak rasplakao, Dragićević je rekla da ima dosta scena, ali je izdvojila u kafani „Dva jelena“ i pesmu „Za Ljiljanu“.

„Od te scene skoro ne prestajete da plačete. Ponekad vam malo dođe da podignete času i nazdravite, ali sve vreme emocije talasaju, i to je veliki uspeh filma“, rekla je Dragićević

Zdravkovićev život nije bio lak i kao da je jurio za svojom autodestrukcijom, a onda bežao od nje, smatra glumca.

Ako bi trebala da izabere samo jednu Zdravkovićevu pesmu, Dragićević je spomenula „Za Ljiljanu“, „Dva smo sveta različita“ i „Noćas mi srce pati“, ali je istakla da je teško odlučiti se za samo jednu.

(Tanjug)

