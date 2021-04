Drame Dušana Kovačevića na engleskom jeziku

BEOGRAD – Zbirka drama najznačajnijeg savremenog srpskog dramskog pisca Dušana Kovačevića na engleskom jeziku „The Profešional and Other Plays” od sutra će se naći u svim knnjižarama širom Srbije, objavila je izdavačka kuća Laguna.

Antologijski pisac je već imao objavljene zbirke drama u Laguni: „Maratonci trče počasni krug“, „Balkanski špijun“ i „Sabirni centar“, te knjigu „Dvadeset srpskih podela“ i nedavno publikovanu zbirku pesama „Ja to tamo pevam“.

Kovačević je dramski pisac, reditelj i filmski scenarista koji je proslavio srpsku komediografiju, ali je stvarao i ozbiljna dela, odnosno tragedije i ratne priče.

Nova knjiga sa prevodom na engleski jezik sadrži drame koje svedoče o duhu našeg vremena: „Profesionalac“, „Maratonci trče počasni krug“, „Balkanski špijun“, „Proleće u januaru“, „Generalna proba samoubistva“ i „Hipnoza jedne ljubavi”.

Za njegovo stvaralaštvo karakteristično je da prepoznaje naše mane, navike i predrasude, te ga često porede sa Branislavom Nušićem.

Njegove drame su igrane u preko 80 stranih pozorišta, a „Balkanski špijun“, “Maratonci” ili “Profesionalac” spadaju u sam vrh ostvarenja srpske kinematografije.

Takođe, Kovačević je pisao scenario za jedan od najboljih filmova u istoriji domaćeg filma “Ko to tamo peva” Slobodana Šijana, kao i za “Underground” Emira Kusturice, ovenčan Zlatnom Palmom 1995. godine.

Kovačević je autor velikog broja dramskih dela u kojima se brišu oštre žanrovske razlike i dolazi do preplitanja komedije karaktera, komedije naravi, farse i drame u užem smislu, kao što je isprepleten i sam život.

„Za razliku od Topalovića iz ‘Maratonaca’, koji decenijama preprodaju iste mrtvačke kovčege, ostajući u okvirima sitne familijarne manufakture, njihovi bliski rođaci su junaci komada ‘Generalna proba samoubistva'“, opisuje drame požorišni kritičar Vladimir Stamenković.

Kovačević je i upravnik Zvezdara teatra na čijem se repertoaru trenutno nalaze upravo njegova dela, delom i u režiji samog autora poput „Generalne probe samoubistva“, „Hipnoze jedne ljubavi”, “Klaustrofobične komedije”, “Kumova”.

Čuveni “Balkanski špijun” sa ogromnim uspehom se igra na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i “Urnebesna tragedija” i “Sveti Georgije ubiva aždahu” u Ateljeu 212, gde je davno igrana kultna predstava “Radovan III”, takođe prema komediji Kovačevića.

(Tanjug)

