Džez festival u Kragujevcu: Matija Dedić, Vasil Hadžimanov

KRAGUJEVAC – Internacionalni džez festival u Kragujevcu će biti održan 22. put od 25. do 31. avgusta, a nastupiće pijanisti Matija Dedić, Vasil Hadžimanov, grupe “Kanton 6” iz Makedonije i KK Trio iz Austrije, uz dosta pratećeg programa, na različitim lokacijama.

Glavni program će biti izveden od 27. avgusta na bini Garden Stage u prostoru Zastavina bašta, kao i u Svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije, gde će prve večeri na otvaranju nastupiti hrvatski džez pijanista Matija Dedić sa koncertom “Matija svira Matiju”.

Prateći program počinje 25. avgusta u vidu izložbi, kao uvod u sam festival.

Muzičar Dedić je nedavno krajem jula gostovao u novom ciklusu koncerata u Botaničkoj bašti “Jevremovac” u Beogradu, u organizaciji CEBEF-a, na solo koncertu pod nazivom “Matija svira Gibonnija”, u kome je koncept bio u vidu instrumentalnih obrada hit pesama pop pevača Zlatana Stipišića Gibonnija.

Sin Arsena Dedića i Gabi Novak, pre pandemije je gostovao u Beogradu na memorijalnom koncertu posvećenom njegovom ocu sa mnogim prijateljima – muzičarima, a takođe je sa inostranim kolegom – bubnjarem Manu Kače održao duetski nastup u Zimskom klubu Novi BitefArtCafe, u okviru festivala Musicology Sešions.

Na večeri otvaranja Glavnog programa, Vasil Hadžimanov neće imati koncert, već će sa kolegom Ivanom Ilićem imati radionicu namenjenu publici – „Kako se sluša džez?“, gde je ulaz slobodan.

Vasil je od juna veoma često angažovan na koncertima po Beogradu, Srbiji i regionu, i uglavnom u različitim sastavima.

Tako je sa svojim Vasil Hadžimanov bendom svirao u klubu BitefArtCafe Summer stage na Kalemegdanu, a tamo je nastupao i kao VH Trio kroz promociju novog albuma, da bi novi nastup zakazao 11. avgusta na istom mestu kao kolektiv “Trio Sveti”.

Svirao je i na prvom izdanju džez festivala “Jaž in the Garden” u Botaničkoj bašti, imao mini turneju po Makedoniji, i veoma mu je gust raspored do kraja leta na mnogim meridijanima.

Subota, 28.08. je zakazana za nastupe bendova “Girls In Airports” iz Danske, “Kanton 6” i svestranog umetnika Antonie iz Skoplja, Severne Makedonije – perkusionista, bubnjar, multi instrumentalista, kompozitor i producent.

Džez sastav iz Kopenhagena donosi slobodan duh i specifičan skandinavski lirski džez.

Bend „Girls In Airports“ je do sada objavio 6 albuma, a publici će predstaviti novi CD „Dive“ koji je izašao u novembru.

Poslednjeg dana Glavnog programa, 29. avgusta, koncerte će održati grupa “Albanian Jaž Society” (Albanija), domaći džez sastavi “Bosque Sound Community” i “Eklektik Orćestra”, kao i KK Trio uz Austrije.

Kragujevački džez sastav “Eklektik Orćestra” ima 13 članova, od mladih klasičnih i džez muzičara, preko samoukih entuzijasta, do iskusnih i priznatih imena.

Grupa „KK trio“ donosi troje mladih i talentovanih muzičara koji žive i rade na relaciji Beč-Beograd i predstavlja moderni zvuk džeza.

Prateći program će trajati od 25. do 31. avgusta, kada će na Kneževom arsenalu i pozornici Garden Stage biti organizovane tri izložbe.

“Jaž OnThe Road” je izložba fotografija, „Jaž u doba korone“ će biti izložba jednokratnih kostima autorke Marine Ilić / Marinia, a u planu je i postavka balkanskih ručno rađenih modela, koje će nositi neki od izvođača.

Predavanje i aktivna radionica „Balkanski zvuk“ Damira Imamovića biće realizovana 28. avgusta u Muzičkoj školi „dr Miloje Milojević“.

Dok je predavanje javno i namenjeno svima koji su zainteresovani, aktivna radionica je samo za profesionalne pevače.

(Tanjug)

