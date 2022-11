„Eićmann u Jeružalemu“, najbolja predstava na JPF u Užicu

UŽICE – „Eićmann u Jeružalemu“ Zagrebačkog kazališta mladih najbolja je predstava 27. Jugoslovenskog pozorišnog festivala “Bez prevoda” koji je dodelom nagrada sinoć okončan u Užicu.

Ardalion za najbolju režiju pripao je režiseru ove predstave Jerneju Lorenciju.

Kako je stručni žiri objasnio, predstava „Eićmann u Jeruzalemu“ je najbolja zbog „hrabrog i beskompromisnog istraživačkog i analitičkog pristupa i postupka koja dovodi do suočavanja sa dubokim posledicama Holokausta koje dosežu do današnjih dana, a posebnu vrednost čini sadržajna, stilska i poetička celovitost svih segmenata predstave, dok je režiser na delikatan, slojevit i snažan rediteljski postupak stvorio duboku emotivnu i otrežnjujuću predstavu“

Ardalion za najbolju žensku ulogu dodeljen je ravnopravno Katarini Bistrović Dervaš, Miji Melćer i Luciji Šerbedžiji za stvaralački angažman i nadahnutu, svedenu i preciznu kolektivnu glumačku igru u “Eićmann u Jeruzalemu”, a ravnopravno je dodeljen i Ardalion za najbolju mušku ulogu Dadu Ćosiću, Franu Maškovicu, Pjeru Meničaninu, Rakanu Rushaidatuu i Vedranu Živoliću za stvaralački angažman i nadahnutu, svedenu i pereciznu kolektivnu glumačku igru.

„Jasno je da je jedna predstava izašla u prvi plan u odnosu na sve to što smo gledali, jer specifična situacija je nastala u tome da ravnopravno delimo nagrade i to mi se čini da je iskorak u onome što je bio uobičajen pristup do sada, a to smo uradili, jer smatramo da bi bilo nepravedno i neistinito naglašavati neke od autorskih doprinosa u jednom duboko kolektivnom činu“, rekao je predsednik stručnog žirija Radivoje Dinulović.

Ardalion za najbolju scenograqfiju dodeljen je Andreji Rondović za predstavu „Mesec (dana) na selu“ u produkciji Narodnog pozorišta Užice za koncept i artikulaciju scenskog prostora koji značajno doprinose poetici predstave i glumačkoj igri, dok je za epizodnu ulogu nagrađen Igor Borojević za ulogu Islajeva, za snažan i emotivan glumački izraz, a specijalnom nagradom Jelena Mijović za konsekventno i savremno dramaturško tumačenje klasičnog dramskog teksta.

Nagrada Ardalion za najbolju kostimografiju dodeljena je Bojani Nikitović za predstavu „Rart i mir“ Narodnog pozorišta Beograd, za složeno rešenje koje objedinjava epohu i savremeni kostim.

Ardalion za najboljeg mladog glumca i nagrada Politike „Avdo Mujčinovic“ dodeljena je Teodoru Vinčiću za ulogu robota Šile u predstavi „Rolerkoser“ Ateljea 212 iz Beograda za autentičan, studiozan i ekspresivan glumački pristup.

Publika je najvišu ocenu, 4,84 od mogućih 5, dala predstavi po Tolstojevom tekstu „Rat i Mir“ Narodnog pozorišta Beograd, a u režiji Borisa Liješevića.

Ovogodišnji 27. JPF odigravao se pod sloganm „Parče hleba, parče neba“.

(Tanjug)

