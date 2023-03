Ekipa filma „Munje opet!“ danas najavila premijeru za 29. mart u Beogradu

BEOGRAD – Nastavak kultne domaće komedije „Munje“ Radivoja Raše Andrića pod nazivom „Munje opet!“ biće premijerno prikazan 29. marta u Beogradu, na sceni MTS Dvorane, najavila je autorska i glumačka ekipa danas u Lisabon Baru ove ustanove, nakon specijalne projekcije za medije.

Novi film će to veče imati dva termina u bivšem Domu sindikata, od 19.30h i 22h, a takođe i od 21 sat u bioskopu Cineplex Galerija Belgrade.

Reditelj Radivoje Raša Andrić kazao je Tanjugu da se trudi da ne razmišlja mnogo o publici i mogućoj visokoj gledanosti nastavka kultnog i antologijskog ostvarenja, jer bi se tada sigurno „smrzao“ od straha i ne bi mu bilo prijatno, te ne bi ništa postigao sa samim filmom.

„Moje je bilo da se bavim onim što znam, a to je da pravim film, da pazim da priča teče kako treba, da ne bude mnogo dosadno, da se dešavaju dramski čvorovi tamo gde treba da se odigraju, da se uvode novi likovi i da svaki od njih uđe na zanimljiv način. Ne smem da razmišljam o publici, jer me to veoma plaši, kao i ideja da treba da uopšte snimam nastavak“, istakao je filmski režiser Radivoje Raša Andrić i dodao da on nije nimalo očekivao da prvi deo „Munja“ postane toliko uspešan kao akciona komedija iz 2001. godine.

On kaže da izvorni film nije snimao kao kultni, već kao običan projekat, bez ikakvih nadanja i očekivanja, a onda je film ispao ogroman hit.

„Nisam ga ja napravio kultnim, već ga je vreme i publika učinila takvim. E sada taj strah da li ću uspeti da ponovim uspeh…Ovako ja razmišljam, „Munje!“ su sasvim slučajno ispale toliko uspešne. I sad mislim da nema šanse da se ponovo slučajno desi tolika sreća. Siguran sam da će biti onih hejtera koji će nas kritikovati da su znali da to neće biti isto kao prvi deo, a opet i onih fanova koji će biti veoma zadovoljni i reći „čoveče, ovo je stvarno dobro“, zaključio je Andrić za Tanjug.

Samo što je publika slušala o najavi da bi mogao da se snima nastavak te zabavne i duhovite priče, onda se ođednom krenulo u realizaciju filma, ekipa je putovala i u Beč da kreira nove avanture junaka.

I eto premijera je veoma brzo tu pred nama, skoro na pragu bioskopskih sala i svečanih premijera, a realizacija filma je trajala oko dva meseca, sa nešto više od 40 snimajućih dana.

Prošle su godine, a kod Popa i Mareta (Sergej Trifunović i Boris Milivojević) sve je isto: nema ni devojaka, ni novca, ni doživljaja. Ali, kada im protivnik Gojko Sisa (Nikola Đuričko) ukrade deo starog hita i pozajmi popularnoj pevačici Mili Sili, to razbudi naše junake – ovako bi se najkraće mogao opisati nastavak kultne komedije “Munje Opet”.

Reditelj Andrić na konferenciji za novinare je izjavio da je u početku bio zbunjen kako sada da snimaju drugi deo toliko uspešnog ostvarenja, jer mu je delovalo kao nemoguća misija da ponove trijumf, mada mu je i prvi deo bio iznenađenje zbog takvog uspeha.

Osim navedenih glumaca iz originala, od tada nas je na žalost napustio Nebojša Glogovac, a Zoran Cvijanović se ipak ne vraća svojoj ulozi Dede, koja je bila na poseban način urnebesna.

Zato je tu ponovo Maja Mandžuka, a igraju još i – Jelisaveta Seka Sablić, Dragan Marinković Maca, Miona Marković, Ivana Zečević, Marko Pavlović, Ivana Šćepanović, Bojan Veljković, Miloš Đorđević, Zlatija Ocokoljić, Nikola Vujović, Stojša Oljačić, kao i reper Ivan Ivanović Đus.

Autorska ekipa ostala je nepromenjena, tako da je scenarista Srđan Anđelić isti, koji kaže da nije imao opterećenje oko ideje da li su možda zakasnili sa snimanjem nastavka filma, ali mu se čini da je reditelj bio time opterećen.

„Mi smo se trudili da napravimo što zabavniji film, da pre svega i nama bude vedar, jer smatramo da nam je danas to potrebno. Mislim da nismo zakasnili, ovo je odličan termin, jer kad je to onako naraslo u nama, onda se i desilo“, rekao je Anđelić i otkrio da je posle originalnog ostvarenja, postojala ideja da se od „Munja“ stvara čitav serijal od pet nastavaka.

Zanimljivo je da se nakon duže pauze na vratio reditelj Radivoje Andrić, jer je režirao hit film “Leto kada sam naučila da letim”, prema istoimenom romanu Jasminke Petrović, koji je sa 200 000 gledalaca bio apsolutni šampion u bioskopima tokom 2022. godine.

Boris Milivojević kaže da se njegov junak Mare nije mnogo promenio od prvog dela nakon 23 godine, već je samo omatorio, ugojio se, živi i dalje sa majkom i delimično je odustao od muzike.

„Mare se malo uozbiljio, kao i Pop, ali su ostali isti. Kad sam došao na snimanje, nekako sam se setio svega, kao da sam ušao u cipele koje su mi udobne. Imao sam Rašu Andrića, i onda se ne sekiram i ne brinem. Teško je ponekad izaći iz mog lika Mareta, a meni se on sviđa. Veomo volim mog Mareta“, naglasio je Milivojević i ocenio da je nastavak komotno mogao da se snima i tada kada su želeli, pre 20 godina, a u redu mu je sasvim i sada.

Na to se nadovezao reditelj Andrić i rekao duhovito da bi treći deo jedino mogao da se odvija u staračkom domu.

Jelisaveta Seka Sabilić tumači razrednu svojim bivšim đacima koji se okupljaju u Beču na proslavi mature, te smatra da je kod nje sve tačno odigrano, jako je zadovoljna svojom izvedbom i celim filmom.

„Trudila sam se da stignem taj rukopis koji imaju ostali glumci – Sergej Trifunović, Boris Milivojević, Nikola Đuričko, kao i Maja Mandžuka. Sad kad sam gledala film, krivo mi je što moj lik razredne nije bio još više duhovit i komičan, mogla sam možda karikaturalnije da ga obojim“, prvi su utisci legendarne glumice koja je pohvalila da film zaista izgleda vrhunski na nivou svetskih produkcija, čime je bila fascinirana.

„Svaki lik ima svoje mesto u filmu, niko nije suvišan, što je sjajno. Reditelj mi je davao samo svoj deo scenarija da čitam, da se tome posvetim. Sviđa mi se radnja koja ima ozbiljnu dimenziju, nije samo komedija i ludilo, za različitu vrstu publike. U Beču se junacj nalaze, i mi se svi divimo tom svetu, a onda i tamo naiđemo na jedno blato, zato je film višeslojan. Očekuje se veliki broj publike na ovom filmu, u to sam sigurna“, zaključila je Seka Sabilić.

Glumica Maja Mandžuka smatra da se njen lik nije puno promenio, osim što je malo sazrela, i dalje joj je ljubav na prvom mestu, uvek je pozitivna, borbena, voli da igra, uvek ima neke ideje i talentovana je za đuskanje i žurke.

Mlada glumica Ivana Zečević, poznata iz TV serija „Grupa“, „Kalkanski krugovi“ i „U klinču“, izjavila je da je prvo načula da se dešava nešto kao priprema za snimanje nastavka filma „Munje“, saznala da ima kasting i otišla, prolazila više krugova i dobila ulogu.

„Radost mi je bila od samog početka, čudesno skroz i onda je usledila avantura zvana „Munje opet!“. Moram da pohvalim Seku Sablić koja nas je sve držala pomno na oku, da nas nasmeje i pomaže, jer smo kao mladi svi bili pomalo u haosu“, otkrila je Ivana Zečević.

Njena koleginica Miona Marković, poznata iz raznih serija („Močvara“, „Vera“, „Azbuka našeg života“, „Žigosani u reketu“) igra fatalnu i zavodljivu pevačicu.

„Moj lik Mila Sila je prava “ guilty pleasure“ uloga, grešno zadovoljstvo, zaista je tako. Svaka glumica mašta da odigra ovako nešto, presrećna sam, uživala sam sve vreme i jedva čekam premijeru i da čujem reakcije. Bilo je veoma temeljno i lepo raditi na ovom filmu, i kao nikad do sada osetila sam se zaista prelepo kao glumica“, ocenila je Miona Marković.

Sergej Trifunović je poslednji zapažen domaći film u bioskopima imao 2019. godine – uspešnu i nagrađivanu melodramu „Ajvar“ rediteljke Ane Marie Roši, kao i komediju „Ekipa“ Marka Sopića.

Bio je prisutan u raznim TV serijama kao – “Dug moru” (prva sezona, 2019), “Dinastija”, “Vreme zla”, “U zagrljaju Crne ruke”, “Složna braća – The Next Generation”, “U klinču”, i gostovao je u “Klanu” i “Advokadu”.

Igrao je i u dansko-norveško-švedskom filmu “Izuzetak” (2019) sa dansko-srpskom glumicom Danicom Ćurčić.

U ekipu se vratio i Nikola Đuričko, koji već godinama živi u Americi gde postepeno gradi karijeru.

