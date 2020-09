Ekskluzivne premijere nastupa sa Exitovog Life Stream-a

NOVI SAD – U dva produžena vikenda, od 17. do 20. i od 24. do 27. septembra, stižu ekskluzivne premijere s prostora vodeće svetske elektronske bine, Exitove mts Dance Arene, na kojoj su prethodni vikend nastupili neki od najvećih elektronskih izvođača na svetu, među kojima su Carl Cox, Ćarlotte de Witte, Adam Beyer, Nina Kraviz, Ben Klock, Paul van Dyk, Ofenbać, Mahmut Orhan, Satori live, Black Coffee, i mnogi drugi, najavljeno je danas iz Exita.

Prvi tizer, nastup Ćarlotte de Witte, premijerno emitovan u subotu, dostigao je do sada već 600.000 pregleda, a očekuje se da će ta brojka preći i čitavih milion gledalaca narednih dana.

Ovaj nastup je snažno ođeknuo u svetskoj muzičkoj industriji, kako zbog jedne od najspektakularnijih produkcija ove godine, tako i činjenice da, dok je većina svetskih festivala ove godine publici ponudila virtuelna izdanja, Exit je među retkima uspeo da realizuje punokrvni živi događaj.

Setovi Carl Coxa, Ilije Đokovića i Laga biće predstavljeni u četvrtak 17. septembra, a u petak Ofenbać, Buraka Yetera i dvojca Divolly & Markward.

Za subotu 19. septembra spremljeni su strimovi Nine Kraviz, Marka Nastića i Space Motiona, a za nedelju sjajni Black Coffee, Đ Tennis i Coeus.

Druga nedelja započeće u četvrtak 24. septembra specijalnim setom iznenađenja, nakon kojeg slede Marcel Dettmann i Tijana T.

U petak stižu snimci nastupa Mahmuta Orhana, Paul van Dyka, Vantiz i Lady Lee, dok su u subotu upisani Adam Beyer, Ben Klock i Ece Ekren s kojom je nastupila i domaća Milica Majstorović.

Finalno veče onlajn izdanja Life Stream-a rezervisano je za izuzetne setove Satori live i Hot Since 82, da bi se sve završilo snimkom specijalnog back2back nastupa Kristijana Molnara i After Affair.

(Tanjug)

