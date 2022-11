Elton Džon održao poslednji koncert na američkoj turneji

LOS ANĐELES – Britanski pevač Elton Džon održao je sinoć poslednji koncert sinoču okviru oproštajne severnoameričke turneje na Dodžer stadionu u Los Anđelesu.

Poznati hitmejker održao je u proteklih nekoliko dana tri koncerta na Dodžer sadionu, na kojm je na vrhuncu slave 1975. godine nastupao obučcen u bejzbol uniformu kluba Dodžers sa šljokicama.

Ove godine Eton Džon je obukao bade mantil sa šljokicama i logom kluba.

Specijalni gosti torčasovnog spektakla bili su Pol Makartni, Mik Džeger i Džoni Mičel, a na sceni su mu se pridružile i pevačice Dua Lipa, Kiki Di i Brendi Karlajl koje su zajedno sa Eltonom Džonom otpevale pesme „Cold Heart“, „Don’t Go Breaking My Heart“ i „Don’t Let the Sun Go Down on Me“, prenosi Rojters.

Elton Džon održao je 183 od koncerta širom SAD i Kanade u okviru „Farewell Yellow Brick Road“ turneje koja je počela u septembru 2018. godine, ali je prekinuta u martu 2020. usled pandemije korona virusa.

On će u januaru nastupati u Australiji i na Novom Zelandu, za zatimu Evropi.

Planirano je da u okviru svetske turneje muzičar održi ukupno više od 300 koncerata.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.