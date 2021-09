ESA: Asteroid udario Jupiter

PARIZ – Najveći gasni gigant u solarnom sistemu, Jupiter, našao se na putu asteroida koji ga je pogodio, navodi se u izveštaju Evropske svemirske agencije (ESA).

Jupiter predstavlja najjaču gravitacionu silu nakon Sunca, tako da udari asteroida nisu neuobičajena pojava.

Ipak, ovakvi događaji služe kako bi nas podsetili da, iako Zemlja nije na putu apokaliptičnih asteroida, tehnologija za njihovo otkrivanje mora napredovati kako se ne bismo probudili jednog dana i shvatili da je poslednji za čovečanstvo.

Jupiter se 13. septembra našao na udaru asteroida, a taj događaj su ispratili amaterski astronauti.

Oni su uočili svetli bljesak koji je ukazivao na udar. Iako još nema zvanične potvrde, ovo je verovatno osmi udar vezan za Jupiter kojem je svedočio čovek, a prvi je zabeležen 1994. godine kada je u centru pažnje bila kometa Šumejker-Levi 9, koja se raspala u delove, preneo je Klix.ba.

Nažalost, niko sa Zemlje nije video eksplozije jer su se udari dogodili s dalje strane Jupitera, ali teleskop s Havaja je fotografisao toplotne potpise svake lokacije udara. Svemirski teleskop Habl je takođe zabeležio „ožiljke“ na Jupiteru.

Naučnici zasad nisu sigurni koliko je često Jupiter na meti tako masivnih i brzih objekata koji stvaraju bljesak vidljiv sa Zemlje, ali se smatra da se to događa vrlo često, između 20 i 60 puta godišnje.

Da je Zemlja u istoj situaciji, njena površina bi mogla izgledati znatno drugačije.

No, uprkos snažnom i ogromnom gravitacijskom polju Jupitera, neki naučnici veruju da Zemlja ipak nije sigurna od novog udara asteroida sličnog onom koji je uzrokovao izumiranje dinosaurusa. Do ovakvih događaja dolazi svakih 50 do 60 miliona godina.

Američka svemirska agenija NASA je dala „zeleno svetlo“ za novi svemirski teleskop NEO Surveyor, koji je dizajniran da unapredi mrežu odbrane planete zaduženu za otkrivanje kosmičkih tela s potencijalno opasnim orbitalnim putanjama.

Naučnici smatraju da asteroidi obima većeg od 137 metara mogu uzrokovati ogromnu regionalnu štetu pa je stoga cilj otkriti takve asteroide i što je više moguće manjih.

(Tanjug)

