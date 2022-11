Evropski Pink Floyd Tribute projekat nastupio u Beogradu

BEOGRAD – Nakon najvećeg australijskog i najvećeg britanskog, prvi put u Srbiju nastupio je i najveći evropski Pink Floyd Tribute projekat večeras u klubu Hangar Luke Beograd

Devetočlani sastav sačinjen od profesionalaca i istinskih fanova grupe Pink Floyd oduševio je publiku na dugo očekivanom koncertu koji je podsećao na legendarne nastupe slavne grupe koja je obeležila istoriju popularne muzike.

Projekat je nastao u maju 2016. godine od strane nekolicine karlovačkih muzičkih entuzijasta sa ciljem da kvalitetno i verno izvode muziku grupe Pink Floyd.

Kako uz ovo legendarno ime ide i zahtevna produkcija, za audio i vizuelni doživljaj, pored sjajnih muzičara na bini, postarali su se i Full Production, zatim Johnny Grudić, producent, inženjer zvuka i muzički direktor projekta, kao i dizajner svetla Dino Petrina.

„Hey you“, „Wish you were here“, „Time“, „Learning to fly“, „Great gig in the sky“, „Shine on you crazy diamond“ i mnogi drugi hitovi proveli su publiku kroz sve faze rada Pink Floyda.

Show je napravljen kao tribute performans koji ima sve komponente – zvuk, video, svetlosni efekti i muzički aranžmani vrlo su slični originalnom izgledu Pink Floyda.

Protagoniste ovog prvorazrednog muzičkog događaja publika je ispratila ovacijama sa scene.

(Tanjug)

