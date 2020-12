Festival američkog nezavisnog filma 25. decembra u DOB-u

BEOGRAD – Festival američkog nezavisnog filma “Indie Belgrade” šesti put će biti realizovan od petka, 25. do nedelje, 27. decembra u Domu omladine Beograda (DOB), najavili su organizatori.

Na programu će biti dva filma od reditelja koji su već nagrađeni na ovom festivalu – prošlogodišnji gost Bob Bajington i Vejn Roberts, gost iz 2017. godine, i oba autora će se obratiti publici putem video linka uživo, nakon projekcije svojih filmova.

Osim dva filma, biće održana i tribina “Lice i naličje američkog nezavisnog filma”, prvog dana festivala u petak, od 18 sati, o značaju, vitalnosti i širokom uticaju američke nezavisne produkcije.

Tribinu će pratiti inserti iz kultnog filma Džona Kasavetisa “Lica” (1968).

Sledećeg dana, 26. decembra od 18 časova, u sali “Amerikana” na programu će biti film “Neko me gore tamo voli” (Somebody up There Likes me, 2012) Boba Bajngtona.

U pitanju je komedija o muškarcu, njegovom najboljem prijatelju, ženi koju obojica obožavaju i životu koji im prolazi pred očima, a igraju – Kejt Pulson, Nik Oferman, Džes Viksler i Stefani Hant.

Reditelj Bajington, iz Ostina u Teksasu, kao nezavisni autor poznat je svetskoj filmskoj javnosti – od “SXSW” festivala u Teksasu, do Travers Siti festivala i podrške reditelja Majkla Mura i Ričarda Linklejtera.

Trećeg i poslednjeg dana festivala biće prikazan naslov “Kejti kaže zbogom” (Katie Says Goodbye, 2016) Vejna Robertsa takođe u “Amerikani” od 18 sati.

Ta drama prati život 17-godišnje konobarice Kejti iz šoferskog svratišta u Arizoni, koja ima svoju mračnu tajnu kako sakupiti novac za odlazak u San Francisko, ali u jednom trenutku, tu tajnu će saznati svi.

U glavnim ulogama nastupaju Olivija Kuk, Kristofer Abot i Džim Beluši.

Film je obišao mnoge festivale kao što su Toronto, Roterdam, Taipei, Florida, i osvajao nagrade: Najbolji reditelj festivala – “IndieBelgrade”, Najbolji igrani film i najbolja glumica – Manćester International Film Festival, Stockholm Impact Award – Stockholm Festival, Nagrada žirija i najbolji scenario – Las Cruces IFF i Nagrada žirija – Sarasota Festival.

Reditelj Roberts, odrastao na Aljasci, a sada živi u Bruklinu,nakon umetničke srednje škole u Njujorku gde je diplomirao istoriju filma i filozofiju, upustio se u rediteljski univerzum i debituje upravo ovim filmom “Kejti kaže zbogom”, koji je domaća publika gledala na ovom festivalu 2017. godine.

Već svojim prvim ostvarenjem autor uspeva da otvori vrata za svoj sledeći film “Profesor” sa Džonijem Depom.

Nakon projekcije, direkcija festivala će razgovarati sa njim onlajn o tome kako mu je ovaj nezavisni i mali film otvorio vrata velikih studija, šta za njega znači biti nezavisnost u filmu, kakvi su mu budući planovi i projekti.

Takođe će biti pokrenute teme – kakvi su uslovi rada u ovom trenutku dok traje pandemija za sve one koji se bave filmom u Americi, bilo da rade u okviru velikih studija, ili se bore sa skromnim i malim budžetima u okviru nezavisnih produkcija.

(Tanjug)

