Festival “Beldocs” od 9. do 16. septembra u Beogradu

BEOGRAD – Međunarodni festival dugometražnog dokumentarnog filma Beldocs u svom 14. izdanju biće održan od 9. do 16. septembra u Beogradu u “hibridnom” formatu – na otvorenom, u bioskopima, i online, javili su organizatori.

Iako je tradicionalni termin održavanja ovog festivala uvek bio maj, prvi put se u njegovoj istoriji to promenilo prošle godine, kada je organiyovan upravo u septembru, usled teške situacije sa pandemijom, što će se nastaviti i u 2021.

Kao i uvek, na Beldocsu će biti prikazani najbolji svetski dokumentarni filmovi iz prethodne godine, među kojima će se tradicionalno naći mnogi naslovi prikazani na najvećim svetskim festivalima i dobitnici najprestižnijih nagrada.

Osim glavnog programa projekcije filmova, u tom periodu će se realizovati i “Beldocs Industry” uz podršku Evropske Unije kroz program “Kreativna Evropa”.

Tu spada i podprogram iz pet celina – “MEDIA: Beldocs VR/AR Academy”, “Beldocs in Progreš”, “Serbian Docs in Progreš”, “Documentaries form Kids & Youth” i “Beldocs Market”.

Poziv za prijavu projekata za ove programe je već u toku.

Na predstojećoj smotri biće predstavljen i deo programa “Moving Cinema 2021”, a to je projekat u trajanju od dve godine zajedničke evropske filmske edukativne platforme.

Taj program će mladima od 13 do 18 godina ponuditi brojne mogućnosti za aktivno učešće u oblasti filmske umetnosti kroz raznovrsne radionice, samostalno filmsko programiranje, donošenje odluka, rad sa filmskim stvaraocima i kroz razvoj novih kreativnih praksi, znanja i veština.

Ovaj projekat je nastao udruživanjem edukativnih kapaciteta pet evropskih partnera: “A Bao A Qu” (Španija) – vodeći partner, “Meno Avilys” (Litvanija), “Kijufi” (Nemačka), “Otok Institut” (Slovenija) i “Beldocs” (Srbija).

Takav projekat od 2014. godine okuplja najznačajnije evropske predstavnike u oblasti filmske edukacije i razvoja mlade publike, a festival Beldocs mu se pridružio krajem 2020. i postao prvi partner van Evropske Unije.

(Tanjug)

