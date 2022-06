Festival francuskog filma od 15. do 19. juna u Beogradu

BEOGRAD – Tradicionalni Festival Francuskog filma (FFF) u svom četvrtom izdanju biće održan od 15. do 19. juna u Beogradu na više lokacija, kada će publika gledati premijerno 10 ostvarenja ranije i novije produkcije, najavljeno je danas u susretu sa medijima u Mts Dvorani.

Filmovi će se prikazivati na tri mesta – Kosančićev venac, Silosi Beograd, Mts Dvorana, kao i na online platformi „Moj Off“, a projekcije na otvorenom, kao i svake godine, biće besplatni.

Prvi savetnik Francuske ambasade u Srbiji Fatih Akčal napomenuo je da ovakvi programi podstiču širenju francuske kulture u Srbiji, na čemu je veoma zahvalan i ponosan, te da broj filmova frankofonskog govornog područja sve više raste u Beogradu i celoj zemlji.

Takođe, savetnik Akčal je podsetio na veoma važan Sporazum o koprodukcijama filmova dve zemlje koji je potpisan 2019. godine pri poseti predsednika Francuske – Emanuela Makrona, što je novi korak u saradnji na proizvodnji zajedničkih projekata za veliki ekran.

Akčal je pohvalio izvanrednu selekciju filmova na festivalu, gde ima i predstavnika sa Kanskog festivala, koje je odabrao direktor Mts Dvorane i same manifestacije – Igor Stanković, takođe prvi čovek distirbuterske kuće „MegaCom Film“, ujedno ko-organizatora FFF.

Specijalan gost ili kako se to naziva „kum festivala“, srpski glumac Predrag Miki Manojlović nadovezao se na spomenuti Sporazum o koprodukcijama Srbije i Francuske, i istakao da je to veoma važan poduhvat i naglasio da je uveliko izraženo sve veće prisustvo francuske kinematografije u našoj zemlji.

„Uticaj Francuske, njene kulture i pre svega filmova, formirao je mnoge naše uspešne filmske reditelje i stvorio jasne kriterijume jugoslovenske, srpske, pa i beogradske publike, ljubitelje dobrog evropskog filma. Rekao bih da je francuski film poslednji bastion, prava odbrana od svega što nam dolazi sa one strane okeana, ako sam bio jasan“, rekao je Manojlović, misleći na holivudsku industriju i komercijalne „pop corn“ filmove koji dominiraju svetskim tržištem.

Naš proslavljeni glumac je upravo značajnu karijeru ostvario u francuskim ostvarenjima poslednjih 25 godina, od kada se proslavio filmom „Underground“ (1995) Emira Kusturice.

„Evropski duh je poseban u francuskoj kinematografiji, i u ovoj zemlji se ulažu značajna, velika sredstva u produkciju evropskog filma, jer tamo razumeju vrhunski značaj kulture. Iskreno se nadam da će ovaj festival da raste i razvija se, koji ima apsolutno vrhunske filmove u programu, i predstavlja ozbiljan kulturni događaj naše zemlje“, istakao je Manojlović, i onda je dao jedan predlog.

„Bio sam predsednik Festivala srpskog filma u Parizu jedno vreme, prikazivani su domaći filmovi, kao smotra, manifestacija, i onda se sa tim najednom stalo. Mislim da bi trebalo obnoviti taj program, i da Festival srpskog filma zaživi opet u Francuskoj, da se predstave naši veoma talentovani autori. Isto tako verujem da će Festival francuskog filma okupiti naše stvaraoce u susretu sa francuskim kolegama ili možda i neke buduće dramske umetnike i filmadžije“, podvukao je Miki Manojlović.

Na kraju je uputio i malu kritiku jednoj domaćoj instituciji, uporedivši fukcionisanje sa Francuskom.

„Sistem produkcije filmova je veoma složen, ali je zato gotovo idealan u Francuskoj. Ono što je važno jeste da se biraju kvalitetni projekti, i te odluke nisu bazirane na ukusima komisija kao kod nas u Filmskom centru Srbije. Taj model rada u Francuskoj bi trebalo da bude uzor mnogima u svetu. Ovde sve stoji u rukama „12 veličanstvenih“ Filmskog centra koji su na čelu tog tela tri godine, pa se onda smenjuju“, ispričao je svoj stav Manojlović na račun FCS.

Film koji će otvoriti festival 15. juna jeste „Don Žuan“ reditelja Serža Bozona, gosta festivala.

Čuveni glumac Tahar Rahim (poznat iz filma „Prorok“) tumači ulogu glumca koji u svakoj devojci vidi verenicu koja ga je napustila.

Ekskluzivan naslov koji će zatvoriti festival je najnovija drama „Hronologija nasilja“, višestruko nagrađivanog reditelja Manuela Šapire, koji će ujedno biti takođe jedan od gostiju festivala, a poznat je po do sada kratkim igranim ili dokumentarnim naslovima i nekim TV ostvarenjima („Demokle“, „Psi“ i „Čovekova ćerka“).

Preko platforme Zoom, iz Francuske se javio režiser Manuel Šapira, koji je iskazao svoj stav da je za njega film “teritorija potpune slobode”, te da je i svoj prvi igrani dugometražni film snimao u pravoj slobodi na malom nepoznatom ostrvu Majot u Francuskoj.

Film govori o sudbini Moiza, dečaka kog je majka napustila po rođenju, a usvojila ga je medicinska sestra na Majotu koja ga je sama odgajala i negovala sve dok nije umrla kada je imao 15 godina.

Dečaka teške sudbine tumači mladi Žil Alan Ngalamu Hipokrat kome je ovo prvo glumačko ostvarenje, dok su u ostalim ulogama Selin Salet, poznata iz romantične fantazije Klinta Istvuda „U drugom životu“ (2010) sa Metom Dejmonom, a koji je bio u nominacijama za Oskara.

Autentičnu mušku ulogu u filmu tumači Dali Bensalah, zapažen po ulozi u poslednjem Džejms Bondu – “Nije vreme za umiranje” (2021).

Šapira je rekao da ga zanima istina na filmu, da bude sve autentično, uverljivo, životno, kako jeste u njegovom celovečernjem debiju.

Reditelj je rekao da se veoma raduje da će posetiti Srbiju prvi put u životu, da mu je već predloženo da obavezno vidi Jugoslovensku kinoteku, i nada se da će konačno upoznati Mikija Manojlovića, po njemu – zvezdu francuskog filma.

Takođe je Šapira kaže da je sve najlepše čuo o kulturi naše zemlje od trećeg gosta FFF – glumca Aleksisa Manentija, junakom filma „Jadnici“ (2019) na festivalu, koji trenutno u Beogradu snima srpsko-francusko ostvarenje „Lančana reakcija“ Dragana Bjelogrlića.

Na ovom festivalu, osim navedenih naslova, biće prikazani i sledeći filmovi: „Ovo je samo kraj sveta“ (2016) Ksavijera Dolana (igraju – Vinsent Kasel, Marion Kotiljard, Lea Sedu), „Plava je najtoplija boja“ (2013) gde takođe igra Lea Sedu, popularna kao Bond devojka, „BPM“ (2017) Robina Kampila, kontraverzni i šokantni „Titan“ (2021), poznat sa 50. FEST-a.

Tu je i najnoviji „Dvanaesta noć“ (2022) Dominika Mola, film o pandemiji virusa Kovida 19 i karantinu -„Zajedno zarobljeni“ (2021) Danija Buna, „Brigada“ (2022), a repertoar će osvežiti ljubavni film, romantična (melo)drama „Mač sa dve oštrice“ (2022) poznate francuske rediteljke Kler Deni.

Ostvarenje je priča o ljubavnom trouglu o ženi uhvaćenoj između dva muškarca, svog dugogodišnjeg partnera i njegovog najboljeg prijatelja – njenog bivšeg ljubavnika.

Uloge tumače slavna Žilijet Binoš, Vensan Lendon i Gregoar Kolen, a istovremeno, ovo je prvi film glumice Hane Mažimel, ćerke Žilijet Binoš i Benoa Mažimela.

Festival francuskog filma ove godine održava se u saradnji i uz podršku Francuskog instituta u Srbiji, Ministarstva kulture i informisanja, opštine Stari grad, kompanije Mlekoprodukt, TV 5 MONDE, Unifrance, Blitz filma, Mts Dvorane i MCF Megakom filma.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.