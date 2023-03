Festival hip-hopa i ulične kulture 2Hot4Stage od 31. marta do 2. aprila u BG

BEOGRAD – Devetu godinu za redom, događa 2Hot4Stage FEST – festival hip hopa i ulične kulture održaće se u Hangaru Luke Beograd od 31. marta do 2. aprila.

Umetničkog karaktera, 2Hot4Stage FEST podrazumeva muzičke nastupe, različita takmičenja, performanse, edukativne radionice sa internacionalno afirmisanim umetnicima, kao i koncerte koje će obeležiti neki od najprepoznatljivijih regionalnih muzičkih izvođača.

Posetioci će imati priliku da uživaju u urbanim i uličnim veštinama: od novih olimpijskih sportskih disciplina – skateboardinga i breakinga, do grafiti izložbe, kolekcije i bazara retkih modela patika, takmičenja u komponovanju muzičkih beatova, VR i gejming instalacijama, barber i tattoo mini konvenciji, kvizovima znanja…

Program festivala traje 3 dana, a tokom tih dana najraznovrsnijeg sadržaja, festival okuplja preko 9000 posetilaca, oko 700 plesnih takmičara i više od 20 muzičkih izvođača i internacionalnih predavača iz zemalja širom sveta.

2Hot4Stage FEST dovodi renomirane plesače i predavače koji dolaze iz Švedske, Ukrajine, Rusije, Kine, Grčke, Belgije, Austrije, Nemačke i Italije, te time Srbiju dovodi na svetsku mapu festivalskog turizma.

Organizatori najavljuju najveći festival do sada, a poznata su imena i muzičkih izvođača među kojima su pre svega legendarni Edo Maajka i Who See, neizostavni master ceremonije Bege Fank, zatim talentovana kantautorka Tam, duhovita Instagram zvezda muzičkih obrada Only Fejmz kao i mlade zvezde trap muzike X, Rouzi, Jowam.

Kada su u pitanju Đ-evi, Rokam, Bko, Kostur, Spale, Shine, Luna, Vukashi, Basic će biti prisutni na danima festivala, a očekuju se i mnoga druga poznata imena domaćih i regionalnih izvođača.

„Revolucija kao ovogodišnji lajt motiv, podstaćiće pozitivne promene u formatu festivala i pozvati na sve dobre strane savremenog modernog društva. Pored toga, „Evolucija ne Revolucija“ ukazaće, između ostalog, na važnost lične promene svakog pojedinca za opšti boljitak i polazne tačke svakog napretka društva i pokreta.

Prvi dan festivala, startuje 31. marta od 14:00h sa konferencijom za medije, a zatim nastavljamo sa panel tribinom pod nazivom „Do brenda na mreži“, gde će poznati domaći i regionalni influenseri iz sveta ulične kulture govoriti o građenju sopstvenog koncepta, proizvoda, ili samopromocije na društvenim mrežama.

Početak festivala će obeležiti i dodela priznanja „Beogard“ – za najistaknutijeg ambasadora Hip Hop supkulture, koja se dodeljuje u čast pokojnog repera Gru-a.

(Tanjug)

