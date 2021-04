Festival „Isidora Žebeljan“, sećanje na veliku kompozitorku

KRAGUJEVAC – Prvo izdanje međunarodnog festivala “Isidora Žebeljan”, koje čuva sećanje na lik i delo jedne od najznačajnijih domaćih kompozitorki, biće održano u junu ukoliko epidemiološka situacija to dozvoli, a u organizaciji Muzičke omladine Kragujevac.

Na svetskoj muzičkoj sceni Isidora Žebeljan je bila najizvođenija srpska kompozitorka.

Program Festivala će činiti koncerti umetničke muzike, predavanja, okrugli stolovi, emitovanje opera, intervjua i drugih video materijala, kao i takmičenje mladih kompozitora, koje ima za cilj podsticanje i promociju njihovog stvaralaštva među domaćom i stranom publikom.

Poziv za slanje kompozicija već je otvoren i trajaće do 9. maja, do kada će svi zainteresovani mladi kompozitori moći da pošalju do dva dela.

Kompozicije će ocenjivati tročlani internacionalni žiri, a propozicije za učešće na takmičenju, kao i link za slanje prijava može se pronaći na Facebook stranici Muzičke omladine Kragujevca, dok će detaljan program Festivala biti poznat nakon rezultata konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti kulture.

(Tanjug)

