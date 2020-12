Festival iz Niša “Džedajkon” 20. decembra onlajn

NIŠ – Manifestacija pop kulture “Džedajkon 4.0. – This is The Way” po četvrti put u Nišu biće realizovana 20. decembra u onlajn formatu, preko platformi Discord i Facebook Live, najavio je organizator događaja. Džedajski pokret (Jedi Movement) iz Niša.

Džedajski pokret (Jedi Movement) iz Niša kao producent festivala u svom programu konvencije pripremio je dve ključne aktivnosti, od koje je prva u vidu panela i debata posvećenim aktuelnim temama – knjigama, serijama i video igrama.

Gost prve tribine na temu knjige biće Aleksandar Tešić, pisac sage “Kosingas”, i Dejan Hristov, autor knjige Anomalija”, a na temu o TV serijama, gošća je aktuelna prvakinja u šahu Srbije Sandra Đukić, povodom Netflix hita “Damin gambit” (Queen’s Qambit 2020).

Takođe onlajn će se javiti i glumica La Casa De Papel, koja igra u srpskom filmu “Dara iz Jasenovca”, koji je nominovan za Oskara i Zlatni Globus ove godine.

Druga aktivnost je radionica za roditelje i njihovu decu – u okviru koje će se učiti kako da u svom domu naprave origami.

Treća celina su Cosplay i Kpop takmičenje, zatim sekcija “Free play Among Us”, “Jedi Talks” – inspirativne ljudske priče i dodele nagrada Džedajskog viteza.

Festival ima humanitarnu akciju, u toku čitavog programa slediće poziv da se učestvuje i šalje SMS SMS za Nišliju Marka Mladenovića, kojem je u decembru potrebno 19.000 evra za dalje lečenje. Fondacija Budi Human – “Da Marko pobedi opaku bolest” već je pokrenula tu akciju.

Džedajkon 4.0 će se pretežno baviti se kulturnim i edukativnim sadržajem, ali ujedno ljudima i njihovim pričama koje mogu da pomognu ostatku zajednice,.

Iz festivala ističu da imaju cilj da svi gledaoci pronađu nešto od sadržaja za sebe, da se zabave, nauče nešto ali i da shvate da je u ovim teškim vremenima potrebno da pomognemo ljudima oko sebe.

Odatle moto i slogan ove smotre “This is The Way”, jer festival čuva i brine.

(Tanjug)

