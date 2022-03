Festival „Jazz in the garden“ dobitnik je Nagrade „Zvezda Beograda“

Da je Beograd prepoznao kvalitet i značaj festivala za turizam naše prestonice, pored nekoliko hiljada ljubitelja džez muzike koji su u dve julske večeri prošle godine posetili Botaničku baštu, dokaz je i ovo veliko priznanje.

„Lepo priznanje za nas kao organizatore i mogu samo da se zahvalim Gradu Beogradu i Sekretarijatu za privredu što su prepoznali Jazz in the Garden kao nešto posebno što se dogodilo prošle godine na ovdašnjoj muzičkoj sceni. Lično, najviše me raduje što zahvaljujući ovom festivalu domaći džez muzičari najzad imaju priliku da to što rade predstave daleko široj publici od one koja još koliko-toliko obilazi tih nekoliko preostalih džez-klubova u Beogradu. U tome je najveći značaj Jazz in the Garden i nadam se da ćemo svi zajedno istrajati da od ovoga napravimo i tradiciju i instituciju,“ izjavio je direktor festivala Jazz in the Garden Viktor Ćikeš.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.