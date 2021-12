Festival Meta filma od 16. decembra u Art Bioskopu Kolarac

BEOGRAD – Šesti festival “Meta filma” koji se bavi specifičnim podžanrom “filma o filmu” biće održan od 16. do 18. decembra u Art bioskopu Kolarac u Beogradu.

Pojam Meta film ima veoma snažno uporište u srpskoj kinematografiji, tako da je šesto izdanje ovog festivala u najvećoj meri posvećeno domaćim filmskim delima.

Prvog dana festivala na programu će biti novo ostvarenje „Kamiondžije doo”, reditelja Filipa Čolovića, prema scenariju pokojnog Gordana Mihića, kao rimejk i metafilmska nadgradnja TV serije koja je proslavila Pavla Vuisića i Miodraga Petrovića Čkalju, dok sada glavne uloge igraju Nenad Jezdić i Tihomir Stanić. Prva sezona te serije imala je 20 epizoda, a druga je nedavno snimljena, sa novih 12 nastavaka.

Istog dana na repertoaru je i igrano-dokumentarni istorijski film „Pucnji u Marseju” Gordana Matića, koji uz korišćenje arhivskog materijala rekonstruiše suđenje saučesnicima atentata na kralja Aleksandra Karađorđevića.

U meta filmovima, akteri jasno ukazuju da je ono što publika gleda, zapravo proizvod fikcije, a to su ujedno i ostvarenja koja govore o filmovima, njihovim stvaraocima, o procesu njihove pripreme i samom snimanju.

Takva su dokumentarna dela posvećena domaćim, istaknutim filmskim umetnicima – “Kreka – Lovac na snove” Slobodana Ivetića o scenografu Miljenu Krakoviću Kljeki i “Žurnal o Želimiru Žilniku” Janka Baljka, koja su na programu u petak, 17. decembra.

Prvi film je imao premijeru na FEST-u 2021, a drugi je nedavno zatvorio 27. Festival autorskog filma.

Poslednje večeri Šestog festivala meta filma, 18. decembra, biće prikazan film postmodernog i kontraverznog britanskog autora Pitera Grinaveja – “Osam i po žena” (1999), inspirisan opusom Federika Felinija, kao što je delo “Osam i po” (1963).

Pre svečane dodele nagrade “Branko Vučićević“ prema poznatom scenaristi (1934-2016), biće realizovan program posvećen jednom od njenih laureata – Ljubomiru Šimuniću (1942-2021), kome je to priznanje pripalo 2018. godine.

Tom prilikom će biti emitovani Šimunićevi filmovi “Prešn” i “Gerdi, zločesta veštica”.

Dodela nagrade “Branko Vučićević” posvećena je sećanju na izuzetnog autora, tvorca pojma „srpska montaža“, koji je svojim scenarističkim opusom pružio dragocen doprinos razvoju domaćeg meta filma.

Dosadašnji dobitnici ove nagrade su snimatelj i reditelj Miša Milošević i likovni umetnici i filmski autori – Neša Paripović, Ljubomir Šimunić, Zoran Popović, Nedeljko Despotović, Petar Jakonić i Predrag Bambić.

(Tanjug)

