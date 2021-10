Festival “Pozorište čuda” spaja umetnost i nauku od 3. do

BEOGRAD – Novi festival “Pozorište čuda”, koji spaja umetnost i nauku, biće održan na Fakultetu dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu od 3. do 5. novembra, najavili su organizatori.

Glavni program festivala čine inovativni pozorišni formati – “artscience” produkcije i proširena naučno-umetnička predavanja koja na zanimljiv način, kroz format scenskog izvođenja, prikazuju najnovija dostignuća iz polja nauke.

Prvog dana festivala na sceni ,,Mata Milošević” na FDU biće predstavljen performans “Tačka je ono što nema delova”, u produkciji Centra za promociju nauke i kolektiva “Stanica- Servis za savremeni ples”, nakon čega će biti realizovana panel diskusija o samom izvođenju.

U bioskopskoj sali na FDU publiku očekuje projekat “Samo jedan, augmented lecture” u kome street art umetnica Aleksandra Petković – TKV i klimatolog dr Vladimir Đurđević zajedničkim snagama ukazuju na aktuelan problem klimatske krize.

Drugog dana festivala, takođe u bioskopu FDU, biće izvedena predstava “alSham Epilog” u produkciji Laboratorije interaktivnih umetnosti FDU, po scenariju i režiji Mirka Stojkovića.

Taj komad podstiče na kritičko promišljanje medijskih sadržaja i manipulacija kojima su ljudi svakodnevno izloženi.

Takođe, na sceni ,,Mata Milošević” biće predstavljen i projekat “Augmented Lecture Superkondenzatori: potencijal za promene”, autorskog tima koji čine Petar Laušević, Lara Popović i Marija Šumarac.

Treći dan festivala rezervisan je za scensko izvođenje dela “Neću više, mama”, u režiji Ive Olujić, koji skreće pažnju na ekološka pitanja i govori o važnosti očuvanja životne sredine.

Izvođenje te predstave je deo globalne akcije “Climate Ćange Theatre Action”, i posle završetka, uslediće panel “Dajmo sebi šansu – mladi i klimatske promene”, na kome ćeekološki aktivisti izneti svoje stavove na ovu temu.

Festival se organizuje u okviru dvogodišnjeg međunarodnog projekta “CURIOUS” (Culture as a Unique Resource to Inspire, Outreać and Understand Science).

Manifestaciju realizuje Laboratorija interaktivnih umetnosti na FDU, zajedno sa partnerima iz Italije, Bugarske i Belgije, uz podršku Kreativne Evrope, Ministarstva kulture i Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu.

(Tanjug)

