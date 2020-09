Festival “Uhvati film” u Novom Sadu 18. put menja perspektiv

NOVI SAD – Jedini međunarodni filmski festival s temom invaliditeta “Uhvati film”, počinje 23. i trajaće do 27. septembra u Kulturnom centru Novog Sada.

Prvog dana od 18 časova manifestacija 18. godinu zaredom će biti otvorena od 18.00 performansom“Prožimanje” Tanje i Novaka Josića, a zatim slede projekcije dva igrana filma na temu osoba sa nekim oblicima invaliditeta – italijanski “Nezaboravno” i španski “Kreveti drugih”.

Specijalni gost na otvaranju biće i Iva Plemić Divjak, članica žirija, koja je upravo osvojila nagradu na Sarajevo film festivalu “Srce Sarajeva” za svoj film “Merry Ćristmas, Yiwu” kao najbolji dokumentarac.

Od četvrtka 24. do nedelje 27. septembra stižu i premijere kratkih ostvarenja koji menjaju perspektive, kako je i moto festivala, i to 30 naslova, koji su prošli selekciju od čak 417 pristiglih radova.

Na programuu tih pet dana su isključivo kratkometražni i srednjemetražni filmovi, od pet minuta do pola sata trajanja.

Iz 17 zemalja biće obrađene teme: ljubav, ljudski odnosi, sport, ples, svakodnevne radosti i izazovi ili zabranjene teme – nasilje, odbacivanja, diskriminacija.

Prateći program čine četiri tribine u čeitri dana (24-27. septembra) gde će biti zastupljene teme o umetnicima, mladima, volonterima i festivalu koji menjaju perspektive.

Osim u Novom Sadu, festival se održava od 2011. u Rijeci, a od 2017. u Banjaluci i Kotoru, u realizaciji “ART 365” iz Podgorice.

Festival se održava u okviru Kaleidoskopa kulture, uz pomoć Gradske uprave za kulturu Novog Sada, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i drugih.

(Tanjug)

