Film „Brzina metka“ sa Bred Pitom od 3. avgusta u Srbiji

BEOGRAD – Akcioni triler „Brzina metka“ u režiji Dejvida Linča naći će se od 3. avgusta u bioskopima širom Srbije, a publika će imati prilike da vidi spektakularnu vožnju kroz moderni Japan najbržim vozom na svetu sa Bredom Pitom u glavnoj ulozi, saopštili su distributeri.

„Bubamara prolazi kroz egzistencijalnu krizu“, ističe Bred Pit, koji glumi ubicu koji samo pokušava da mirno radi svoj posao u komičnom akcionom trileru „Brzina metka“. „Previše njegovih nedavnih poslova je otišlo u pogrešnom smeru i on počinje da misli da je jedina stvar koja je zajednička svim tim poslovima on. Ubeđen je da je doneo lošu sreću u svaki aspekt svog života…I da je to uticalo na njegov rad i pokušava da pronađe način da to preokrene na miran način.“ kaže Pit o liku koji oživljava u filmu.

Sudbina, međutim, možda ima druge planove, pošto ga najnovija misija stavlja na kurs sudara sa smrtonosnim protivnicima iz celog sveta – svi sa povezanim, ali suprotstavljenim ciljevima – u najbržem vozu na svetu.

„Brzina metka“ je nastao prema japanskom romanu Maria Beetler autora Kotaro Isake, a prikazuje sedam ubica koji se istovremeno nalaze u brzom vozu, koji putuje iz Tokija za Maorioku.

Uloge izuzetno zanimljivih likova na velikom platnu oživeli su Bred Pit, Džoi King, Aron Tejlor-Džonson, Brajan Tajri Henri, Endru Koji, Hirouki Sanada, Majkl Šanon, Benito Martinez Okasio i Sandra Bulok.

Producenti su Keli MekKormak, Dejvid Lič i Antoan Fukua.

(Tanjug)

