Film “Elegija lovora” večeras premijerno na FAF-u

BEOGRAD – Igrani film „Elegija lovora”, debitantski projekat crnogorskog reditelja Dušana Kasalice, srpsku premijeru će imati večeras u Kombank Dvorani u okviru Takmičarskog programa 27. Festivala autorskog filma (FAF), najavljeno je na konferenciji za medije.

Novi filmski projekat je nastao u koprodukciji Srbije i Crne Gore, a svetska premijera je održana 15. avgusta na Sarajevo Film Festivalu, dok je film prikazan i na festivalu u Hamburgu.

Priča predstavlja na neki način diptih, sastavljen je iz dve posebne celine, koji se sjedinjavaju u glavnu priču.

U prvom poglavlju film jedan bračni par u poznijim godinama. Univerzitetskig profesor Filip (Frano Lasić) odlazi sa suprugom (Savina Geršak) na odmor u banju. Naizgled prijatan odnos zapravo je potpuno otuđenje između dvoje supružnika, te se žena iznenada odlučuje da napusti Filipa.

Izgleda da se život junaka raspada, ali on sasvim mirno prihvata tu promenu i kreće u novi život, koji ga odvodi u drugom pravcu, što predstavlja sasvim drugo poglavlje, kao zaseban, novi film.

Glumačku ekipu, pored Frane Lasića i Savine Geršak čine Nikolina Bogdanović, Momo Pićurić, Olivera Vuković, Draginja Voganjac, Lidija Kordić, Lidija Petrone, Zoran Trojanović.

„Važan mi je način kako se danas komunicira, kako ljudi vode dijalog, što je prisutno u mom filmu. Imam utisak da u savremeno doba više svi vode monologe, kao da nema povratne reakcije“, objasnio je polaznu tačku filma reditelj Kasalica.

„Onda me je zanimala generacija mojih roditelja, a to su likovi koje igraju Frano Lasić i Savina Geršak. To su ljudi koji su nekako bili sa strane, nisu se mnogo isticali ili bunili zbog raznih potresa koji su nam se dešavali u bivšoj Jugoslaviji“, dodao je Kasalica.

Drugi deo filma predstavlja adaptaciju čuvene, pomalo zastrašujuće bajke “Šuma Striborova” Ivane Brlić Mažuranić iz zbirke “Priče iz davnina” (1916).

Protagonista Filip dolazi u šumu za koju nije siguran da li je začarana i tamo sreće zmiju, koja mu postaje ljubavna partnerka, a zatim nailazi na majku, koju nije dugo video.

Njih troje započinju zajednički život i to je kao neka nova šansa za Filipa, ali ostaje pitanje zna li on koga je doveo u dom.

Upravo ta epska bajka inspirisala je mladog crnogorskog reditelja Dušana Kasalicu da snimi “Elegiju lovora”, svoj debitantski dugometražni igrani film.

Glavnu ulogu tumači Frano Lasić, glumac i muzičar koji neko vreme nije bio viđen u tako dominantnoj vodećoj roli domaćeg regionalnog filma.

Glumac je žanrovski označio film kao psihološku dramu sa primesama fantazije i kaže da ga je scenario odmah zaintrigirao.

Iako je drugi deo posvećen bajci, film nema specijalne efekte, već je sve na površini, psihološki, u vidu jedne egzistencijalne drame.

„Predivno je bilo raditi sa rediteljem, jer je on odmah znao šta želi, šta je neophodno da donese ovaj film i moj lik u njemu. Moj Filip je u Elegiji lovora linerni junak, nema uvek sve reakcije, one su više van izražaja i sva rešenja kao da donosi sam za sebe. Tako i kada ga supruga napušta on ne reaguje burno, već kao da se pokrije ušima i onda nastavlja dalje“, kazao je Lasić i dodao da su kao mala filmska ekipa bili bliski kao prava porodica.

Filip u tumačenju Lasića je pasivan, ponaša se inertno i kao čovek ne želi da se upušta dublje u probleme, već nastoji da ide dalje, u nove izazove.

„Motivacija takvog lika ogleda se simbolično u pogledu na moju generaciju, koja nije učestvovala u raznim važnim pojavama naše zemlje, kako je rekao režiser. Oni su bili negde sa strane, iz drugog plana. Ovde je napravljen mogući raspad građanske klase, što bi značilo i kraj države“, tako je Lasić video stvari u novom filmu.

On je istakao da je scenarista i režiser Kasalica retko precizan kao autor, što je dragoceno za glumce.

Prema njemu, raspad braka na očigled tog para je istovremeno i raspad te građanske klase, bez koje, kaže, svet neće opstati i zato ostatak filma odlazi u univerzum bajki.

Film je nastao u produkciji “Meander Filma” uz podršku Filmskih centara Srbije i Crne Gore, u koprodukciji sa “Non-Aligned Films” iz Beograda.

Direktor fotografije je Igor Đorđević, scenografkinja i kostimografkinja Natalija Vujošević, montažerka Jelena Maksimović, dok je producentkinja Jelena Angelovski.

Producentkinja Angelovski kaže da reditelj ima veoma poseban pristup temama koje obrađuje u svojim filmovima, koje se, dodaje, sve naslanjaju jedna na drugu.

„Scenario je tako jasno postavljen, sve je bilo veoma precizno“, rekla je Angelovski, koja u filmu ima manju ulogu.

Ona je napomenula da se u producentskoj kući “Meander Film“ trude da realizuju pretežno drugačije, hrabrije filmove, koji odudaraju od većine projekata prisutnih u kinematografiji.

Angelovski i Kasalica su već sarađivali zajedno na diplomskom filmu „Ratovi“ (2013) Ivana Bakrača, kao i ostvarenju „Ti imaš noć“ (2018) Ivana Salatića, gde su oboje bili producenti.

Kasalica je do sada radio kratkometražne filmove – „Biserna obala“, „Soa“, „Paket“.

Crnogorsko-srpski film „Elegija lovora“ nakon premijere će imati redovnu bioskopsku distribuciju, a čeka ga i dalje putovanje po mnogim evropskim i svetskim festivalima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.